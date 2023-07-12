Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Стало відомо, коли зневодненим районам Дніпропетровщини повернуть водопостачання

Стало відомо, коли зневодненим районам Дніпропетровщини повернуть водопостачання

Сьогодні 14:56
просмотров

Воду планують повернути до осені.

Новости Днепра про Стало відомо, коли зневодненим районам Дніпропетровщини повернуть водопостачання

Про такі амбітні плани повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

У середині червня Нікопольський та частково Криворізький райони залишилися без води. Наразі в області будуть мережу магістральних водогонів. Нормальне водопостачання хочуть відновити до осені. 

У планах спорудити три ланки загальною протяжністю понад 144 км. Завдяки цим проєктам Кривий Ріг, Марганець, Нікополь будуть з водою.

Раніше уряд виділив на будівництво 1,5 мільярда гривень.

Вже є перші проміжні результати реалізації цього проєкту: у Покрові проклали водогін та відновили централізовану подачу води, частково водопостачання відновлене в Нікополі, а також у 7 громадах Криворіжжя. На черзі – Кривий Ріг та Марганець.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що резервів води у Кривому Розі залишилося на місяць. 

Читайте також:

Новости Днепра про Стало відомо, коли зневодненим районам Дніпропетровщини повернуть водопостачанняУкраїнська

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

У Павлограді горів шашличний кіоск (ФОТО)
Новини Дніпра
Сьогодні 11:24
У Павлограді горів шашличний кіоск (ФОТО)

Сьогодні, 12 липня, у Павлограді на вулиці Гагаріна горів шашличний…

Пішов з вудочкою з дому та зник: на Дніпропетровщині розшукують 38-річного чоловіка
Новини Дніпра
Сьогодні 10:19
Пішов з вудочкою з дому та зник: на Дніпропетровщині розшукують 38-річного чоловіка

Потрібна ваша допомога!

Тіло практично розклалося: у Дніпрі знайшли мертвим чоловіка, якого шукали з квітня
Новини Дніпра
Вчора 18:51
Тіло практично розклалося: у Дніпрі знайшли мертвим чоловіка, якого шукали з квітня

У понеділок, 10 липня, у Дніпрі в очереті на пляжі…

Залишилося не більше сотні: на Дніпропетровщині зазняли дитинча червонокнижної перегузні
Новини Дніпра
Вчора 15:43
Залишилося не більше сотні: на Дніпропетровщині зазняли дитинча червонокнижної перегузні

В області помітили червонокнижну тваринку. Таких в Україні менше сотні.

Наверх