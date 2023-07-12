Стало відомо, коли зневодненим районам Дніпропетровщини повернуть водопостачання

Воду планують повернути до осені.

Про такі амбітні плани повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

У середині червня Нікопольський та частково Криворізький райони залишилися без води. Наразі в області будуть мережу магістральних водогонів. Нормальне водопостачання хочуть відновити до осені.

У планах спорудити три ланки загальною протяжністю понад 144 км. Завдяки цим проєктам Кривий Ріг, Марганець, Нікополь будуть з водою.

Раніше уряд виділив на будівництво 1,5 мільярда гривень.

Вже є перші проміжні результати реалізації цього проєкту: у Покрові проклали водогін та відновили централізовану подачу води, частково водопостачання відновлене в Нікополі, а також у 7 громадах Криворіжжя. На черзі – Кривий Ріг та Марганець.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що резервів води у Кривому Розі залишилося на місяць.

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