Стало відомо, коли зневодненим районам Дніпропетровщини повернуть водопостачання

Про такі амбітні плани повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
У середині червня Нікопольський та частково Криворізький райони залишилися без води. Наразі в області будуть мережу магістральних водогонів. Нормальне водопостачання хочуть відновити до осені.
У планах спорудити три ланки загальною протяжністю понад 144 км. Завдяки цим проєктам Кривий Ріг, Марганець, Нікополь будуть з водою.
Раніше уряд виділив на будівництво 1,5 мільярда гривень.
Вже є перші проміжні результати реалізації цього проєкту: у Покрові проклали водогін та відновили централізовану подачу води, частково водопостачання відновлене в Нікополі, а також у 7 громадах Криворіжжя. На черзі – Кривий Ріг та Марганець.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що резервів води у Кривому Розі залишилося на місяць.
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