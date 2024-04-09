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  • Сотрудник госохраны, убивший юношу в Киевском фуникулере, не признает свою вину — ДБР

Сотрудник госохраны, убивший юношу в Киевском фуникулере, не признает свою вину — ДБР

Сегодня 15:01
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Правоохранитель, подозреваемый в убийстве юноши в Киеве, был пьян.

Новости Днепра про Сотрудник госохраны, убивший юношу в Киевском фуникулере, не признает свою вину - ДБР

Отстраненный военнослужащий УГО, обвиненный в убийстве подростка в Киеве, не признает своей вины, экспертиза показала, что на момент преступления он был пьян. Такие детали рассказывает Государственное бюро расследований.

В настоящее время подозреваемый находится в СИЗО, вскоре ему будет избрана мера пресечения — следователи просят о содержании под стражей без права залога, сообщила советница по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян в эфире национального телемарафона.

Сапьян говорит, что в соцсетях распространяли информацию о том, что подозреваемый – эксработник ДБР.

Подчеркиваю, что это не соответствует действительности. Это военнослужащий, водитель Управления государственной охраны, который отстранен от исполнения служебных обязанностей, — отметила Сапьян.

Новости Днепра про Сотрудник госохраны, убивший юношу в Киевском фуникулере, не признает свою вину - ДБР

Управление государственной охраны и их руководство максимально способствуют следствию. В ДБР уточнили, что на момент совершения преступления военнослужащий не находился при исполнении служебных обязанностей.

По результатам экспертизы, подозреваемый был под хмельком (1,2 промилле алкоголя в крови).

Подозреваемый не признает своей вины. Он сослался на статью 63 Конституции Украины, согласно которой лицо не несет ответственности за отказ давать показания или объяснения относительно себя.

Напомним, в Киеве убили 16-летнего парня возле фуникулера.

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Новости Днепра про Сотрудник госохраны, убивший юношу в Киевском фуникулере, не признает свою вину - ДБРУкраїнська Новости Днепра про Сотрудник госохраны, убивший юношу в Киевском фуникулере, не признает свою вину - ДБРРусский

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