Сотрудник госохраны, убивший юношу в Киевском фуникулере, не признает свою вину — ДБР

Отстраненный военнослужащий УГО, обвиненный в убийстве подростка в Киеве, не признает своей вины, экспертиза показала, что на момент преступления он был пьян. Такие детали рассказывает Государственное бюро расследований.
В настоящее время подозреваемый находится в СИЗО, вскоре ему будет избрана мера пресечения — следователи просят о содержании под стражей без права залога, сообщила советница по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян в эфире национального телемарафона.
Сапьян говорит, что в соцсетях распространяли информацию о том, что подозреваемый – эксработник ДБР.
Подчеркиваю, что это не соответствует действительности. Это военнослужащий, водитель Управления государственной охраны, который отстранен от исполнения служебных обязанностей, — отметила Сапьян.
Управление государственной охраны и их руководство максимально способствуют следствию. В ДБР уточнили, что на момент совершения преступления военнослужащий не находился при исполнении служебных обязанностей.
По результатам экспертизы, подозреваемый был под хмельком (1,2 промилле алкоголя в крови).
Подозреваемый не признает своей вины. Он сослался на статью 63 Конституции Украины, согласно которой лицо не несет ответственности за отказ давать показания или объяснения относительно себя.
Напомним, в Киеве убили 16-летнего парня возле фуникулера.
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