Співробітник держохорони, який вбив юнака в Київському фунікулері, не визнає свою вину – ДБР

Правоохоронець, якого підозрюють в убивстві юнака в Києві, був п'яним.

Відсторонений військовослужбовець УДО, звинувачений у вбивстві підлітка у Києві, не визнає своєї провини, експертиза показала, що на момент злочину він був напідпитку. Такі деталі розповідає Державне бюро розслідувань.

Нині підозрюваний перебуває в СІЗО, незабаром йому буде обрано запобіжний захід – слідчі просять про утримання під вартою без права застави, повідомила радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян в ефірі національного телемарафону.

Сапьян каже, що в соцмережах поширювали інформацію про те, що підозрюваний – експрацівник ДБР.

Наголошую, що це не відповідає дійсності. Це – військовослужбовець, водій Управління державної охорони, який наразі відсторонений від виконання службових обов’язків, – зауважила Сапьян.

Управління державної охорони та його керівництво максимально сприяють слідству. У ДБР уточнили, що на момент скоєння злочину військовослужбовець не був при виконанні службових обов’язків.

За результатами експертизи, підозрюваний був напідпитку (1,2 проміле алкоголю в крові).

Підозрюваний не визнає своєї провини. Він послався на 63 статтю Конституції України, згідно з якою особа не несе відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо себе.

Нагадаємо, у Києві вбили 16-річного хлопця біля фунікулера.

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