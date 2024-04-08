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  • Вбивство юнака у Київському фунікулері: нападник працював у правоохоронних органах

Вбивство юнака у Київському фунікулері: нападник працював у правоохоронних органах

Сьогодні 11:42
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У Києві вбили 16-річного хлопця біля фунікулера.

Новости Днепра про Вбивство юнака у Київському фунікулері: нападник працював у правоохоронних органах

Моторошне вбивство сталося на станції фунікулера в Києві.

Ввечері 7 квітня у Київпастрансі повідомили про зупинку фунікулера через “хуліганські дії”, не уточнивши деталей, тільки зауваживши, що “працює поліція”. Втім у телеграм-каналах почали писати про вбивство неповнолітнього юнака. 

У мережі незадовго після цього опублікували фото з місця події, де було видно чиєсь тіло, накрите поліетиленом та калюжу крові на сходах фунікулерної станції. 

На одному з оприлюднених в телеграм-каналах відео було видно непритомного юнака та чоловіка, який сидів поруч з ним, плакав та кричав: “Я убив його, я убив”.

Інцидент згодом підтвердили в Державному бюро розслідувань, зазначивши, що до злочину може бути причетний працівник правоохоронних органів, пише Громадське.

Слідство з’ясувало, що ввечері 7 квітня між чоловіком, який служить водієм у правоохоронному органі, та неповнолітнім юнаком виник конфлікт. Коли пасажири вийшли з вагона, правоохоронець штовхнув підлітка, через що той впав. Неповнолітній вдарився головою об скляні вікна станції та отримав смертельний поріз шиї. 

На жаль, юнак від отриманих травм помер на місці. Затриманого правоохоронця вже відсторонили від виконання своїх обовʼязків. Чоловікові може загрожувати від 7 до 15 років ув’язнення.

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Новости Днепра про Вбивство юнака у Київському фунікулері: нападник працював у правоохоронних органахУкраїнська

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