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  • Судили охоронця ЖК у Києві, який в будинковому чаті попереджав про візити ТЦК

Судили охоронця ЖК у Києві, який в будинковому чаті попереджав про візити ТЦК

Сьогодні 13:55
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Київський охоронець сповіщав мешканців ЖК про те, що на території комплексу можуть бути працівники ТЦК.

Новости Днепра про Судили охоронця ЖК у Києві, який в будинковому чаті попереджав про візити ТЦК

Про це стало відомо з вироку, опублікованого в Єдиному реєстрі судових рішень.

Охоронець багатоквартирного будинку у Києві, який упродовж жовтня – листопада 2023 року, попереджав у чаті для мешканців про візити співробітників ТЦК, отримав умовне покарання

У матеріалах справи йдеться про працівника одного із київських ЖК, який писав у домовому чаті в Telegram, коли приходять співробітники ТЦК. Таким чином він хотів попередили жителів будинку про “адресну роздачу повісток”.

Зафіксовано щонайменше 5 повідомлень у чаті будинку, де охоронець сповіщав про візит ТЦК. Чоловік залишав такі повідомлення: “адресна роздача повісток”, “повістки адресно”, “у нас знову ТЦК”.

У рішенні суду йдеться, що в охоронця за невстановлених обставин виник “стійкий злочинний намір перешкоджати законній діяльності ЗС”.

Суд визнав чоловіка винним у перешкоджанні роботі збройних формувань під час воєнного стану та призначив покарання у вигляді 5 років позбавлення волі. Зважаючи на те, що обвинувачений раніше не був судимий та пішов на угоду з прокурором, охоронець отримав три роки умовно. 

Новости Днепра про Судили охоронця ЖК у Києві, який в будинковому чаті попереджав про візити ТЦК

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Новости Днепра про Судили охоронця ЖК у Києві, який в будинковому чаті попереджав про візити ТЦКУкраїнська

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