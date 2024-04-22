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  • Травма в паху та набряк ноги: у Києві 13-річного хлопчика сильно побили однолітки

Травма в паху та набряк ноги: у Києві 13-річного хлопчика сильно побили однолітки

Сьогодні 15:57
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У Києві підлітка сильно побили однолітки нібито за те, що той дивився серіал російською.

Новости Днепра про Травма в паху та набряк ноги: у Києві 13-річного хлопчика сильно побили однолітки

Хлопець майже 10 днів не розповідав мамі про інцидент, поки жінка не помітила, що в сина сильно набрякла нога та є гематома яєчок. Після цього дитину негайно прооперували.

Бійка трапилася в київській школі №81. Розголосу історія набула після того, як мама хлопчика розповіла про травму сина у закритій групі у Facebook “Лікарі та пацієнти Києва”. За словами жінки, операцію провели на десятий день після побиття, адже підліток не казав, що сталося. Мама випадково побачила, що його ліва нога стала у півтора раза більше за праву, а також було “дуже тверде в паху і яєчко теж збільшено”. 

Тільки тоді малий зізнався, що його побили однолітки.

Новости Днепра про Травма в паху та набряк ноги: у Києві 13-річного хлопчика сильно побили однолітки

На ситуацію згодом відреагував освітній омбудсмен Сергій Горбачов, який закликав маму звернутися до поліції та подати письмо заяву до навчального закладу.

Новости Днепра про Травма в паху та набряк ноги: у Києві 13-річного хлопчика сильно побили однолітки

Про причини конфлікту між підлітками офіційно нині нічого не відомо. У мережі розповсюджують версію про те, що дитину побили через те, що однокласникам здалося ніби хлопець дивився серіал російською, однак наразі це тільки припущення, які не можна підтвердити. 

У поліції Києва повідомили, що про побиття однолітками 13-річного підлітка вони дізналися від співробітників медзакладу, де надавали допомогу постраждалому хлопцеві.

Як зазначили в Київській прокуратурі, нині правоохоронці проводять всі необхідні слідчі дії для встановлення обставин отримання дитиною тілесних ушкоджень, а також встановлення ступеня їх тяжкості. Оцінять також вчителів школи, і те як вони забезпечують дітям здорові та безпечні умови навчання та виховання, йдеться у повідомленні.

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Новости Днепра про Травма в паху та набряк ноги: у Києві 13-річного хлопчика сильно побили одноліткиУкраїнська

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