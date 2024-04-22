Травма в паху та набряк ноги: у Києві 13-річного хлопчика сильно побили однолітки

У Києві підлітка сильно побили однолітки нібито за те, що той дивився серіал російською.

Хлопець майже 10 днів не розповідав мамі про інцидент, поки жінка не помітила, що в сина сильно набрякла нога та є гематома яєчок. Після цього дитину негайно прооперували.

Бійка трапилася в київській школі №81. Розголосу історія набула після того, як мама хлопчика розповіла про травму сина у закритій групі у Facebook “Лікарі та пацієнти Києва”. За словами жінки, операцію провели на десятий день після побиття, адже підліток не казав, що сталося. Мама випадково побачила, що його ліва нога стала у півтора раза більше за праву, а також було “дуже тверде в паху і яєчко теж збільшено”.

Тільки тоді малий зізнався, що його побили однолітки.

На ситуацію згодом відреагував освітній омбудсмен Сергій Горбачов, який закликав маму звернутися до поліції та подати письмо заяву до навчального закладу.

Про причини конфлікту між підлітками офіційно нині нічого не відомо. У мережі розповсюджують версію про те, що дитину побили через те, що однокласникам здалося ніби хлопець дивився серіал російською, однак наразі це тільки припущення, які не можна підтвердити.

У поліції Києва повідомили, що про побиття однолітками 13-річного підлітка вони дізналися від співробітників медзакладу, де надавали допомогу постраждалому хлопцеві.

Як зазначили в Київській прокуратурі, нині правоохоронці проводять всі необхідні слідчі дії для встановлення обставин отримання дитиною тілесних ушкоджень, а також встановлення ступеня їх тяжкості. Оцінять також вчителів школи, і те як вони забезпечують дітям здорові та безпечні умови навчання та виховання, йдеться у повідомленні.

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