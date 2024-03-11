Судили охранника ЖК в Киеве, который в домовом чате предупреждал о визитах ТЦК

Об этом стало известно из приговора, опубликованного в Едином реестре судебных решений.
Охранник многоквартирного дома в Киеве, который в октябре — ноябре 2023 года, предупреждал в чате для жителей о визитах сотрудников ТЦК, получил условное наказание
В материалах дела идет речь о работнике одного из киевских ЖК, который писал в домовом чате в Telegram, когда приходят сотрудники ТЦК. Таким образом он хотел предупредить жителей дома об «адресной раздаче повесток».
Зафиксировано, по меньшей мере, 5 сообщений в чате дома, где охранник извещал о визите ТЦК. Мужчина оставлял следующие сообщения: «адресная раздача повесток», «повестки адресно», «у нас снова ТЦК».
В решении суда говорится, что у охранника при неустановленных обстоятельствах возникло «устойчивое преступное намерение препятствовать законной деятельности ВС».
Суд признал мужчину виновным в препятствовании работе вооруженных формирований во время военного положения и назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы. Учитывая, что обвиняемый ранее не был судим и пошел на соглашение с прокурором, охранник получил три года условно.
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