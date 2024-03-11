Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Судили охранника ЖК в Киеве, который в домовом чате предупреждал о визитах ТЦК

Судили охранника ЖК в Киеве, который в домовом чате предупреждал о визитах ТЦК

Сегодня 13:55
просмотров

Киевский охранник извещал жителей ЖК о том, что на территории комплекса могут находиться работники ТЦК.

Новости Днепра про Судили охранника ЖК в Киеве, который в домовом чате предупреждал о визитах ТЦК

Об этом стало известно из приговора, опубликованного в Едином реестре судебных решений.

Охранник многоквартирного дома в Киеве, который в октябре — ноябре 2023 года, предупреждал в чате для жителей о визитах сотрудников ТЦК, получил условное наказание

В материалах дела идет речь о работнике одного из киевских ЖК, который писал в домовом чате в Telegram, когда приходят сотрудники ТЦК. Таким образом он хотел предупредить жителей дома об «адресной раздаче повесток».

Зафиксировано, по меньшей мере, 5 сообщений в чате дома, где охранник извещал о визите ТЦК. Мужчина оставлял следующие сообщения: «адресная раздача повесток», «повестки адресно», «у нас снова ТЦК».

В решении суда говорится, что у охранника при неустановленных обстоятельствах возникло «устойчивое преступное намерение препятствовать законной деятельности ВС».

Суд признал мужчину виновным в препятствовании работе вооруженных формирований во время военного положения и назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы. Учитывая, что обвиняемый ранее не был судим и пошел на соглашение с прокурором, охранник получил три года условно.

Новости Днепра про Судили охранника ЖК в Киеве, который в домовом чате предупреждал о визитах ТЦК

Читайте также:

Новости Днепра про Судили охранника ЖК в Киеве, который в домовом чате предупреждал о визитах ТЦКУкраїнська Новости Днепра про Судили охранника ЖК в Киеве, который в домовом чате предупреждал о визитах ТЦКРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Житель Днепра помогал уклонистам: за 10 тыс. долларов должен был повлиять на начальника одного из ТЦК
    Новости Днепра
    06.03.2024 09:30
    Житель Днепра помогал уклонистам: за 10 тыс. долларов должен был повлиять на начальника одного из ТЦК

    Теперь днепрянина будут судить.

    Зеленский подписал закон о демобилизации срочников: что изменится
    Новости Украины
    26.02.2024 17:11
    Зеленский подписал закон о демобилизации срочников: что изменится

    Президент подписал закон о демобилизации срочников.

    Таксист из Днепропетровщины получил «боевую повестку», но смог отказаться от мобилизации: детали
    Новости Днепра
    26.02.2024 12:02
    Таксист из Днепропетровщины получил «боевую повестку», но смог отказаться от мобилизации: детали

    Человек, которого собирались призвать на армию службу, отказался мобилизоваться.

    Правда ли, что дети уклонистов не смогут поступить в вуз: ответ Арахамии
    Новости Днепра
    20.02.2024 16:39
    Правда ли, что дети уклонистов не смогут поступить в вуз: ответ Арахамии

    По его словам, это фейк!

    Последние новости

    В Днепре сегодня в некоторых домах исчезло отопление: причины и адреса
    В Днепре сегодня в некоторых домах исчезло отопление: причины и адреса

    Придется подождать, пока батареи снова потеплеют!

    Сегодня 14:34
    5
    просмотров
    В Днепре на Победе в «Олимпийском городке» появились необычные деревянные скульптуры (ФОТО)
    В Днепре на Победе в «Олимпийском городке» появились необычные деревянные скульптуры (ФОТО)

    Этот городок расположен на косе на Победе, он пользуется большой популярностью среди местных жителей.

    Сегодня 13:21
    7
    просмотров
    Зарплаты руководителей ТОП-вузов Украины: кто из ректоров Днепра зарабатывает больше всего
    Зарплаты руководителей ТОП-вузов Украины: кто из ректоров Днепра зарабатывает больше всего

    Аналитики подсчитали, сколько получают ректоры украинских вузов.

    Сегодня 13:13
    1
    просмотров
    Где подзаработать студенту в Днепре: перечень вакансий с неполным рабочим днем
    Где подзаработать студенту в Днепре: перечень вакансий с неполным рабочим днем

    Помимо работы на полный день, в Днепре можно также найти работу и на половину дня, с неполной занятостью или же гибким графиком. Платят на такой работе меньше, чем за 8 часовой трудовой день, но зато у студентов, подростков или пенсионеров…

    Сегодня 12:38
    4
    просмотров
    В Днепропетровской области из-за ракетного удара уничтожен элеватор украинского агрогиганта
    В Днепропетровской области из-за ракетного удара уничтожен элеватор украинского агрогиганта

    В Днепропетровской области уничтожен элеватор агропредприятия.

    Сегодня 11:50
    8
    просмотров
    На Житомирщине мужчина погиб, когда пытался самостоятельно потушить сухостой
    На Житомирщине мужчина погиб, когда пытался самостоятельно потушить сухостой

    Не выжигайте сухостой и не разводите костер в ветреную погоду!

    Сегодня 11:36
    5
    просмотров
    В Днепре будут судить командира взвода, подозреваемого в растрате военного имущества на 400 тыс грн
    В Днепре будут судить командира взвода, подозреваемого в растрате военного имущества на 400 тыс грн

    В Днепре будут судить командира взвода за похищение военного имущества.

    Сегодня 11:01
    2
    просмотров
    Единственный номер спасения: когда в Днепре заработает линия 112 и что изменится
    Единственный номер спасения: когда в Днепре заработает линия 112 и что изменится

    Линия 112 уже работает в центральном и западных регионах, а теперь начнет работу и на востоке и юге.

    Сегодня 10:32
    4
    просмотров
    В Днепре с понедельника будут отключать воду за долги в 3 районах: перечень адресов
    В Днепре с понедельника будут отключать воду за долги в 3 районах: перечень адресов

    КП "Днепрводоканал" продолжает ограничивать услуги должникам.

    Сегодня 10:32
    8
    просмотров
    Некоторые трамваи закончат работу раньше: как в Днепре в понедельник будет работать общественный транспорт
    Некоторые трамваи закончат работу раньше: как в Днепре в понедельник будет работать общественный транспорт

    Учитывайте эту информацию во время поездок по городу!

    Сегодня 09:00
    6
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх