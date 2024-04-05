У Києві за тиждень троє дітей потрапили до лікарні, з’ївши цукерки з наркотичними речовинами

У Києві троє дітей постраждали від вживання солодощів з наркотичними речовинами.

До лікарні Києва привезли дітей, які отруїлися наркотиками. В усіх випадках його причиною став шоколад. Одна із плиток була гуманітаркою, повідомили у Київській міській дитячій клінічній лікарні №1.

Перших двох дітей привезли 23 березня. У них були прояви порушення свідомості, нездужання та блювання. Молодша дитина потрапила до реанімації.

Причиною їхнього стану був канабіс. Обидві дитини напередодні вживали гуманітарний шоколад в упаковці без маркування, – зауважили лікарі.

Через три дні до лікарні привезли ще одну дитину, у якої були прояви психомоторного збудження. Неповнолітній пацієнт мав галюцинації, розширені зіниці, блювання та знижений м’язовий тонус.

Як повідомили у лікарні, напередодні дитина вживала шоколад, подарований батьку. У його складі знайшли псилоцибін – речовину, яка міститься у галюциногенних грибах.

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