Убийство молодого человека в Киевском фуникулере: нападающий работал в правоохранительных органах

Жуткое убийство произошло на станции фуникулера в Киеве.
Вечером 7 апреля в Киевпасстрансе сообщили об остановке фуникулера из-за «хулиганских действий», не уточнив деталей, только отметив, что «работает полиция». Впрочем, в телеграм-каналах начали писать об убийстве несовершеннолетнего юноши.
В сети незадолго после этого опубликовали фото с места происшествия, где было видно чье-то тело, покрытое полиэтиленом и лужу крови на лестнице фуникулерной станции.
На одном из обнародованных в телеграм-каналах видео было видно юношу без сознания и сидящего рядом с ним мужчину, который плакал и кричал: «Я убил его, я убил».
Инцидент подтвердили в Государственном бюро расследований, отметив, что к преступлению может быть причастен работник правоохранительных органов.
Следствие выяснило, что вечером 7 апреля между мужчиной, который служит водителем в правоохранительном органе, и несовершеннолетним юношей возник конфликт. Когда пассажиры вышли из вагона, правоохранитель толкнул подростка, из-за чего тот упал. Несовершеннолетний ударился головой в стеклянные окна станции и получил смертельный порез шеи.
К сожалению, молодой человек от полученных травм скончался на месте. Задержанный правоохранитель уже отстранен от выполнения своих обязанностей. Мужчине может грозить от 7 до 15 лет заключения.
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