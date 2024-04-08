Убийство молодого человека в Киевском фуникулере: нападающий работал в правоохранительных органах

В Киеве убили 16-летнего парня возле фуникулера.

Жуткое убийство произошло на станции фуникулера в Киеве.

Вечером 7 апреля в Киевпасстрансе сообщили об остановке фуникулера из-за «хулиганских действий», не уточнив деталей, только отметив, что «работает полиция». Впрочем, в телеграм-каналах начали писать об убийстве несовершеннолетнего юноши.

В сети незадолго после этого опубликовали фото с места происшествия, где было видно чье-то тело, покрытое полиэтиленом и лужу крови на лестнице фуникулерной станции.

На одном из обнародованных в телеграм-каналах видео было видно юношу без сознания и сидящего рядом с ним мужчину, который плакал и кричал: «Я убил его, я убил».

Инцидент подтвердили в Государственном бюро расследований, отметив, что к преступлению может быть причастен работник правоохранительных органов.

Следствие выяснило, что вечером 7 апреля между мужчиной, который служит водителем в правоохранительном органе, и несовершеннолетним юношей возник конфликт. Когда пассажиры вышли из вагона, правоохранитель толкнул подростка, из-за чего тот упал. Несовершеннолетний ударился головой в стеклянные окна станции и получил смертельный порез шеи.

К сожалению, молодой человек от полученных травм скончался на месте. Задержанный правоохранитель уже отстранен от выполнения своих обязанностей. Мужчине может грозить от 7 до 15 лет заключения.

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