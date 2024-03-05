Самый изящный весенний цветок: на полях Днепропетровщины расцвел краснокнижный шафран (ФОТО)

Первые крокусы и декоративный шафран расцвели еще в середине февраля, но только сейчас на полях Днепропетровщины начали появляться первые дикие виды этого растения.
Растение заметила ботаник Светлана Кияк. Поляна, на которой цветет нежный шафран, расположена на Верхнеднепровщине.
Шафран сетчатый занесен в Красную книгу Украины как бесценный. Растет в Центральной Европе, Средиземноморье, Предкавказье, Закавказье. В Украине распространен на степях левобережных областей.
Это многолетнее растение, которое растет на степных склонах балок и речных долин, среди кустарников, на опушках и в дубравах. Цветки белые или бледнофиалковые с нежно-сиреневыми полосками, рыльце оранжевое. Цветет в марте-апреле. Плодоносит в мае-июне.
На территории Днепропетровской области находится в режиме сохранения в заповеднике Днепровско-Орильский. Шафран стремительно исчезает из-за сельскохозяйственных работ и «предпринимателей», которые вырывают это растение на продажу.
Сейчас шафран выращивают в ботанических садах и приусадебных участках.
Читайте также:
Автор:
Тревоги - не игнорируйте!
Участников организованной группы будут судить.
В лесу близ Верхнеднепровска Днепропетровской области обнаружили десятки таинственных крестов.
Важная информация!
В Днепре из-за ДТП не ходит 12 троллейбус.
Масштабный сбой произошел около 17 часов по Киеву.
Пособие на погребение выплачивает Пенсионный фонд Украины. В зависимости от того, умер пенсионер, работающий или безработный суммы выплаты могут разниться.
В Днепре проверяли безбарьерность улиц.
В Днепровском районе разрушают древний курган.
Тревоги - не игнорируйте!
В этом году часть школьников Днепра будет поступать в колледжи на основании окончания 9 или 11 классов. Вступительная кампания для них начнется 26 июня – тогда будет открыта регистрация электронных кабинетов для абитуриентов.
Находившийся за рулем грузовика днепрянин сбил на "зебре" девочку-подростка.
Эпидсезон продолжается, количество респираторно-вирусных сезонных заболеваний - ОРВИ, COVID-19 и грипп - остается высоким.
Участников организованной группы будут судить.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!