Самый изящный весенний цветок: на полях Днепропетровщины расцвел краснокнижный шафран (ФОТО)

В Днепропетровской области заметили краснокнижное растение.

Первые крокусы и декоративный шафран расцвели еще в середине февраля, но только сейчас на полях Днепропетровщины начали появляться первые дикие виды этого растения.

Растение заметила ботаник Светлана Кияк. Поляна, на которой цветет нежный шафран, расположена на Верхнеднепровщине.

Шафран сетчатый занесен в Красную книгу Украины как бесценный. Растет в Центральной Европе, Средиземноморье, Предкавказье, Закавказье. В Украине распространен на степях левобережных областей.

Это многолетнее растение, которое растет на степных склонах балок и речных долин, среди кустарников, на опушках и в дубравах. Цветки белые или бледнофиалковые с нежно-сиреневыми полосками, рыльце оранжевое. Цветет в марте-апреле. Плодоносит в мае-июне.

На территории Днепропетровской области находится в режиме сохранения в заповеднике Днепровско-Орильский. Шафран стремительно исчезает из-за сельскохозяйственных работ и «предпринимателей», которые вырывают это растение на продажу.

Сейчас шафран выращивают в ботанических садах и приусадебных участках.

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