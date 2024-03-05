Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Самый изящный весенний цветок: на полях Днепропетровщины расцвел краснокнижный шафран (ФОТО)

Самый изящный весенний цветок: на полях Днепропетровщины расцвел краснокнижный шафран (ФОТО)

Сегодня 16:25
просмотров

В Днепропетровской области заметили краснокнижное растение.

Новости Днепра про Самый изящный весенний цветок: на полях Днепропетровщины расцвел краснокнижный шафран (ФОТО)

Первые крокусы и декоративный шафран расцвели еще в середине февраля, но только сейчас на полях Днепропетровщины начали появляться первые дикие виды этого растения.

Растение заметила ботаник Светлана Кияк. Поляна, на которой цветет нежный шафран, расположена на Верхнеднепровщине.

Шафран сетчатый занесен в Красную книгу Украины как бесценный. Растет в Центральной Европе, Средиземноморье, Предкавказье, Закавказье. В Украине распространен на степях левобережных областей.

Это многолетнее растение, которое растет на степных склонах балок и речных долин, среди кустарников, на опушках и в дубравах. Цветки белые или бледнофиалковые с нежно-сиреневыми полосками, рыльце оранжевое. Цветет в марте-апреле. Плодоносит в мае-июне.

На территории Днепропетровской области находится в режиме сохранения в заповеднике Днепровско-Орильский. Шафран стремительно исчезает из-за сельскохозяйственных работ и «предпринимателей», которые вырывают это растение на продажу.

Сейчас шафран выращивают в ботанических садах и приусадебных участках.

Читайте также:

Новости Днепра про Самый изящный весенний цветок: на полях Днепропетровщины расцвел краснокнижный шафран (ФОТО)Українська Новости Днепра про Самый изящный весенний цветок: на полях Днепропетровщины расцвел краснокнижный шафран (ФОТО)Русский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

На Днепропетровщине во время тревоги прогремел взрыв: что известно
Новости Днепра
Сегодня 15:25
На Днепропетровщине во время тревоги прогремел взрыв: что известно

Тревоги - не игнорируйте!

На АЗС по всей Украине продавали фальсифицированное топливо, которое изготавливали братья из Днепра
Новости Днепра
Сегодня 13:50
На АЗС по всей Украине продавали фальсифицированное топливо, которое изготавливали братья из Днепра

Участников организованной группы будут судить.

В Днепропетровской области обнаружили таинственный лес с десятками крестов (ФОТО)
Новости Днепра
Сегодня 13:30
В Днепропетровской области обнаружили таинственный лес с десятками крестов (ФОТО)

В лесу близ Верхнеднепровска Днепропетровской области обнаружили десятки таинственных крестов.

В Днепре два жилмассива и несколько улиц остались без воды: когда ее вернут
Новости Днепра
Сегодня 11:08
В Днепре два жилмассива и несколько улиц остались без воды: когда ее вернут

Важная информация!

Последние новости

В Днепре из-за ДТП заблокировано движение 12 троллейбуса
В Днепре из-за ДТП заблокировано движение 12 троллейбуса

В Днепре из-за ДТП не ходит 12 троллейбус.

Сегодня 18:00
2
просмотров
Facebook, Instagram и YouTube «легли»: сбои в работе фиксируют в Украине и Мире
Facebook, Instagram и YouTube «легли»: сбои в работе фиксируют в Украине и Мире

Масштабный сбой произошел около 17 часов по Киеву.

Сегодня 17:53
3
просмотров
Как в Днепре получить пособие на погребение в 2024 году: куда обращаться и какие документы нужны
Как в Днепре получить пособие на погребение в 2024 году: куда обращаться и какие документы нужны

Пособие на погребение выплачивает Пенсионный фонд Украины. В зависимости от того, умер пенсионер, работающий или безработный суммы выплаты могут разниться.

Сегодня 17:24
2
просмотров
Дантес и известный урбанист сели на колесные кресла, чтобы протестировать безбарьерность улиц Днепра (ВИДЕО)
Дантес и известный урбанист сели на колесные кресла, чтобы протестировать безбарьерность улиц Днепра (ВИДЕО)

В Днепре проверяли безбарьерность улиц.

Сегодня 17:09
2
просмотров
В Днепровском районе подпольные археологи разрушают древний курган
В Днепровском районе подпольные археологи разрушают древний курган

В Днепровском районе разрушают древний курган.

Сегодня 15:48
1
просмотров
На Днепропетровщине во время тревоги прогремел взрыв: что известно
На Днепропетровщине во время тревоги прогремел взрыв: что известно

Тревоги - не игнорируйте!

Сегодня 15:25
4
просмотров
Как поступить в колледж в Днепре в 2024 году: какие нужны документы и куда их нести
Как поступить в колледж в Днепре в 2024 году: какие нужны документы и куда их нести

В этом году часть школьников Днепра будет поступать в колледжи на основании окончания 9 или 11 классов. Вступительная кампания для них начнется 26 июня – тогда будет открыта регистрация электронных кабинетов для абитуриентов.

Сегодня 14:39
2
просмотров
Водитель цистерны из Днепра наехал на 15-летнюю девочку в окрестностях Одессы
Водитель цистерны из Днепра наехал на 15-летнюю девочку в окрестностях Одессы

Находившийся за рулем грузовика днепрянин сбил на "зебре" девочку-подростка.

Сегодня 14:36
2
просмотров
Как жители Днепра могут получить больничный дистанционно: инструкция
Как жители Днепра могут получить больничный дистанционно: инструкция

Эпидсезон продолжается, количество респираторно-вирусных сезонных заболеваний - ОРВИ, COVID-19 и грипп - остается высоким.

Сегодня 14:35
4
просмотров
На АЗС по всей Украине продавали фальсифицированное топливо, которое изготавливали братья из Днепра
На АЗС по всей Украине продавали фальсифицированное топливо, которое изготавливали братья из Днепра

Участников организованной группы будут судить.

Сегодня 13:50
4
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх