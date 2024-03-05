Найвитонченіша весняна квітка: на полях Дніпропетровщини розцвів червонокнижний шафран (ФОТО)

На Дніпропетровщині помітили червонокнижну рослину.

Перші крокуси та декоративний шафран розквітнули ще посеред лютого, але тільки зараз на полях Дніпропетровщини почали з’являтися перші дикі види цієї рослини.

Рослину помітила ботанік Світлана Кияк. Галявина, на якій квітне ніжний шафран, розташована на Верхньодніпровщині.

Шафран сітчастий занесений до Червоної книги України як неоціненний. Росте у Центральній Європі, Середземномор’ї, Передкавказзі, Закавказзі. В Україні поширений на степах лівобережних областей.

Це багаторічна рослина, яка росте на степових схилах балок і річкових долин, серед чагарників, на узліссях та в дібровах. Квітки білі або блідофіалкові з ніжно-бузковими смужками, приймочка жовтогаряча. Цвіте у березні–квітні. Плодоносить у травні–червні.

На території Дніпропетровської області перебуває у режимі збереження у заповіднику Дніпровсько-Орільський. Шафран стрімко зникає через сільськогосподарські роботи та “підприємців”, які виривають цю рослину на продаж.

Нині шафран вирощують у ботанічних садах та на присадибних ділянках.

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