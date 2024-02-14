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  • У Дніпрі на Набережній Перемоги розквітнула кілометрова шафранова алея (ФОТО)

У Дніпрі на Набережній Перемоги розквітнула кілометрова шафранова алея (ФОТО)

Сьогодні 13:43
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Посеред лютого на Набережній Перемоги розквітли крокуси та шафран.

Новости Днепра про У Дніпрі на Набережній Перемоги розквітнула кілометрова шафранова алея (ФОТО)

На календарі 14 лютого, а у Дніпрі почали квітнути майже всі весняні первоцвіти. До прикладу, на Набережній Перемоги розпустилися різнобарвні крокуси, повідомляє Dnepr.info.

Кілометрова квіткова алея простягнулася від церкви до скверу Прибережного. Дніпряни, які гуляють набережною, зупиняються, аби сфотографувати яскраві квіти. 

На галявині розпустилися крокуси, або як їх ще називають шафран. Це одній із найбільш витончених весняних первоцвітів. Назва “крокус” походить від грецького слова kroke – “нитка”, а “шафран” – від арабського “зеферан” – жовтий, від ниткоподібних жовто-помаранчевих приймочок цієї квітки. 

Тому назва крокус більш прижилася у так званому західному світі, а шафран – на Близькому Сході.

Загалом у світі є близько 80 видів крокусів. У дикій природі України росте 7 з них і всі вони включені до Червоної книги України. 

  • шафран Гейфелів та шафран банатський, які ростуть у Карпатах;
  • шафран сітчастий, який характерний для Правобережного і Лівобережного Лісостепу та Степу;
  • шафран кримський;
  • шафран вузьколистий;
  • шафран гарний;
  • шафран Палласів, які зустрічаються в Криму.

Новости Днепра про У Дніпрі на Набережній Перемоги розквітнула кілометрова шафранова алея (ФОТО)

У Дніпрі ж зростають не дикі, а спеціально висаджені крокуси. 

Жовті квітки, то крокуси, а фіолетові – шафран томазіні. Так незвично назвали цю рослину на честь ботаніка Муціо Томазіні, який був одним із тих, хто селекціонував ці квіти.

Новости Днепра про У Дніпрі на Набережній Перемоги розквітнула кілометрова шафранова алея (ФОТО)

Новости Днепра про У Дніпрі на Набережній Перемоги розквітнула кілометрова шафранова алея (ФОТО)

Новости Днепра про У Дніпрі на Набережній Перемоги розквітнула кілометрова шафранова алея (ФОТО)

Новости Днепра про У Дніпрі на Набережній Перемоги розквітнула кілометрова шафранова алея (ФОТО)

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Новости Днепра про У Дніпрі на Набережній Перемоги розквітнула кілометрова шафранова алея (ФОТО)Українська

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