С «парашей» в углу маленькой камеры: раскрыли детали содержания Игоря Коломойского в СИЗО

Игорь Коломойский, которому вынесли сразу три подозрения в мошенничестве и отмывании денег, находится в СИЗО Службы безопасности Украины. По словам работников учреждения, раскрывших подробности нового быта известного олигарха, это маленькая обычная камера. Бизнесмен не имеет доступа к телефону, а всю корреспонденцию, которую ему приносят, тщательно проверяют на входе.
Сегодня Коломойский находится в небольшой, хоть и чистой камере Изолятора временного содержания СБУ с «парашей» в углу. Один, без телевизора, интернета и телефона, – цитируют СМИ сотрудника СИЗО.
Кроме этого, Коломойский прошел санитарную обработку, как все остальные задержанные, прежде чем попасть в камеру.
Как отмечают СМИ, все могло быть иначе, если бы подозрение первым объявили детективы НАБУ. Тогда Коломойского содержали бы в СИЗО Минюста, которое более известно как Лукьяновское СИЗО. Там условия более комфортные, а за дополнительную плату можно купить роскошную камеру, а за отдельную взятку — пронести телефон, отмечают журналисты.
Правда, содержание Коломойского в СИЗО СБУ мешает детективам НАБУ, которые могут посетить задержанное только с разрешения Бюро экономической безопасности.
Напомним, первую Подозрение Игорю Коломойскому объявили еще 2 сентября. Тогда Шевченковский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде содержания с возможностью внесения залога в размере 509 миллионов гривен. Однако адвокаты задержанного сообщили, что олигарх отказался платить деньги и будет находиться под стражей.
Впоследствии Коломойскому объявили еще два подозрения, касающиеся его незаконной деятельности во время владения ПриватБанком. По новому решению суда, сумма залога увеличена с 509 миллионов гривен до 3 миллиардов 891 миллиона гривен.
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