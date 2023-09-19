З “парашею” в кутку маленької камери: розкрили деталі утримання Ігоря Коломойського в СІЗО

Крім цього, Коломойський пройшов санітарну обробку, як усі інші затримані, перед тим, як потрапити до камери.

Як зауважують ЗМІ, усе могло бути інакше, якби підозру першими оголосили детективи НАБУ. Тоді Коломойського утримували у СІЗО Мін’юсту, яке більш відоме як Лук’янівське СІЗО. Там умови комфортніші, а за додаткову плату можна купити розкішну камеру, а за окремий хабар – пронести телефон, зауважують журналісти.

Щоправда, утримання Коломойського в СІЗО СБУ заважає детективам НАБУ, які можуть навідатися до затриманого лише з дозволу Бюро економічної безпеки.

Нагадаємо, першу Підозру Ігорю Коломойському оголосили ще 2 вересня. Тоді Шевченківський райсуд Києва обрав запобіжний захід у вигляді утримання з можливістю внесення застави у розмірі 509 мільйонів гривень. Проте адвокати затриманого повідомили, що олігарх відмовився платити гроші та буде знаходитися під вартою.

Згодом Коломойському оголосили ще дві підозри, які стосуються його незаконної діяльності під час володіння ПриватБанком. За новим рішенням суду, суму застави збільшено з 509 мільйонів гривень до 3 мільярдів 891 мільйонів гривень.