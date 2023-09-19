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  • З “парашею” в кутку маленької камери: розкрили деталі утримання Ігоря Коломойського в СІЗО

З “парашею” в кутку маленької камери: розкрили деталі утримання Ігоря Коломойського в СІЗО

Сьогодні 14:17
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Відомий бізнесмен із Дніпра Ігор Коломойський сидить у маленькій камері СІЗО та не має доступу до телефону. 

Новости Днепра про З

Принаймні таку інформацію повідомляє видання Liga.net
 
Ігор Коломойський, якому винесли відразу три підозри у шахрайстві та відмиванні грошей, наразі перебуває у СІЗО Служби безпеки України. За словами працівників установи, які розкрили подробиці нового побуту відомого олігарха, це маленька звичайна камера. Бізнесмен немає доступу до телефону, а всю кореспонденцію, яку йому приносять, ретельно перевіряють на вході. 
 
Сьогодні Коломойський перебуває у невеличкій, хоч і чистій камері Ізолятора тимчасового тримання СБУ з «парашею» в кутку. Один, без телевізора, інтернету і телефону, – цитують ЗМІ співробітника СІЗО.
 

Крім цього, Коломойський пройшов санітарну обробку, як усі інші затримані, перед тим, як потрапити до камери. 

Як зауважують ЗМІ, усе могло бути інакше, якби підозру першими оголосили детективи НАБУ. Тоді Коломойського утримували у СІЗО Мін’юсту, яке більш відоме як Лук’янівське СІЗО. Там умови комфортніші, а за додаткову плату можна купити розкішну камеру, а за окремий хабар – пронести телефон, зауважують журналісти. 

Щоправда, утримання Коломойського в СІЗО СБУ заважає детективам НАБУ, які можуть навідатися до затриманого лише з дозволу Бюро економічної безпеки. 

Нагадаємо, першу Підозру Ігорю Коломойському оголосили ще 2 вересня. Тоді Шевченківський райсуд Києва обрав запобіжний захід у вигляді утримання з можливістю внесення застави у розмірі 509 мільйонів гривень. Проте адвокати затриманого повідомили, що олігарх відмовився платити гроші та буде знаходитися під вартою. 

Згодом Коломойському оголосили ще дві підозри, які стосуються його незаконної діяльності під час володіння ПриватБанком. За новим рішенням суду, суму застави збільшено з 509 мільйонів гривень до 3 мільярдів 891 мільйонів гривень.

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