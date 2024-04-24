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Чиновника ГСЧС из Днепропетровщины обвиняют в растрате 4 млн гривен

Сегодня 19:30
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Чиновнику ГСЧС объявили о подозрении в служебной халатности.

Новости Днепра про Чиновника ГСЧС из Днепропетровщины обвиняют в растрате 4 млн гривен

По данным Днепропетровской областной прокуратуры, начальник одного из пожарно-спасательных отрядов ГСЧС в Днепропетровской области подозревается в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия.

Чиновник заключил договор с ООО о закупке автоподъемника на общую сумму почти 55 млн грн. Чиновник должным образом не обеспечил контроль правильности использования бюджетных средств.

Из-за халатности подозреваемого государство понесло убытки на 4 млн грн. Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями Территориального управления ГБР, расположенного в Полтаве.

Напомним, в Днепропетровской области экспосадовиця Госпродпотребслужбы требовала с подчиненных 3,5 млн грн взяток.

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