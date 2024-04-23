Правоохранители и предприниматель: в Днепре будут судить наркогруппировку, которая ежемесячно «зарабатывала» более 1 млн грн

По данным следствия, местный предприниматель организовал преступную группировку. К наркобизнесу он привлек 13 человек, в том числе и сотрудников правоохранительных органов.
Злоумышленники осуществляли сбыт метамфетамина круглосуточно на территории одной из станций техобслуживания автомобилей в Днепре. Там обустроили специальную комнату, где можно было приобрести и принять психотроп. Ежемесячный оборот по незаконной реализации составлял более 1 млн грн. Преступную деятельность «крышевали» правоохранители.
Об этом сообщили в Днепропетровской областной прокуратуре.
Во время обысков по местам жительства фигурантов и в их автомобилях правоохранители изъяли крупную партию метамфетамина, орудия и средства для фасовки, взвешивания психотропа, мобильные телефоны, компьютерную технику, банковские карты, флешнакопители, черновые записи, деньги.
Прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении 14 участников преступной организации по фактам незаконного приобретения, хранения, перевозки с целью сбыта, сбыта психотропных веществ и организации, содержания мест для незаконного употребления метамфетамина (ч. 1, 2, 3 ст. 255, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 317 УК Украины).
Напомним, ранее мы писали, что житель Днепра информировал генштаб вс рф о расположении объектов критической инфраструктуры: решение суда.
Читайте также:
Автор:
Для профилактики рака груди и других заболеваний женщинам рекомендуется ежегодно…
Парк Глобы в Екатеринославе был основан в XVIII когда в…
Полезная информация!
В Днепре третий год не будут открывать официальные пляжи.
Для профилактики рака груди и других заболеваний женщинам рекомендуется ежегодно делать процедуру маммографии. В Украине сделать ее можно бесплатно.
Полиция Полтавщины разыскивает без вести пропавшую 20-летнюю Марину Чижевич.
Парк Глобы в Екатеринославе был основан в XVIII когда в свое имение в нижней части города переехал отставной есаул козацького войска Лазарь Глоба. После его смерти имение было продано сначала суконной фабрики, а потом было отдано в казенное владение и…
Информация еще уточняется.
Полезная информация!
В Днепре третий год не будут открывать официальные пляжи.
Снять дом в Днепре можно в среднем за 10 тыс грн, но есть варианты от 2 до 16 тыс грн в месяц. Дополнительно придется оплачивать также коммунальные услуги. Часто в дворах таких домов есть возможность ставить авто или обустроить небольшой…
В Украине продолжается процесс деколонизации и демокунизации.
Украинцам призывного возраста приостановили выдачу новых загранпаспортов в консульствах по всему миру.
Артефакты, которым 8000 лет пытались переправить из Кривого Рога в США в посылке.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!