Правоохранители и предприниматель: в Днепре будут судить наркогруппировку, которая ежемесячно «зарабатывала» более 1 млн грн

Судить будут 14 участников наркогруппировки, в состав которой вошли и правоохранители.

По данным следствия, местный предприниматель организовал преступную группировку. К наркобизнесу он привлек 13 человек, в том числе и сотрудников правоохранительных органов.

Злоумышленники осуществляли сбыт метамфетамина круглосуточно на территории одной из станций техобслуживания автомобилей в Днепре. Там обустроили специальную комнату, где можно было приобрести и принять психотроп. Ежемесячный оборот по незаконной реализации составлял более 1 млн грн. Преступную деятельность «крышевали» правоохранители.

Об этом сообщили в Днепропетровской областной прокуратуре.

Во время обысков по местам жительства фигурантов и в их автомобилях правоохранители изъяли крупную партию метамфетамина, орудия и средства для фасовки, взвешивания психотропа, мобильные телефоны, компьютерную технику, банковские карты, флешнакопители, черновые записи, деньги.

Прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении 14 участников преступной организации по фактам незаконного приобретения, хранения, перевозки с целью сбыта, сбыта психотропных веществ и организации, содержания мест для незаконного употребления метамфетамина (ч. 1, 2, 3 ст. 255, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 317 УК Украины).

Напомним, ранее мы писали, что житель Днепра информировал генштаб вс рф о расположении объектов критической инфраструктуры: решение суда.

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