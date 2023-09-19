Где в Днепре сегодня возникнут проблемы со светом: все адреса

Еще есть время зарядить телефон!

Сегодня, 19 сентября, в Днепре будут выключать свет с 08:00 до 18:00.

Причина – проведение плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Итак, 19 сентября с 08:00 до 18:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

пер. Джинчарадзе: 4;

Запорожское шоссе: 22, 26-А, 30-Б, 30-Л, 32, 38;

ул. Гладкова: 38-А;

ул. Говорова: 1, 1-А, 2, 2-А, 3-8, 10-16 (четные);

ул. Константиновская: 1-12, 12-А, 13-16, 18;

ул. Макаренко: 3-8, 8-А, 9-15, 15-А, 16-22, 22-А, 23-27, 29, 31;

ул. Александры Рындовской: 67, 67-А, 69, 71, 73, 88, 88-А, 90-100 (четные);

ул. Павла Тычины: 1, 1-В, 3, 5, 7;

ул. Патриотическая: 1-13 (нечетные), 15-А, 15-Б, 17, 19, 21;

ул. Печерская: 1, 1-А, 2, 3, 3-А, 4-7, 9-17 (нечетные);

ул. Солидарная: 1, 1-А, 3, 4-А, 5-15 (нечетные).

Если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

(056) 732-12-12;

(095) 732-12-12;

(096) 732-12-12;

(073) 732-12-12.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре с 19 по 26 сентября запланировали масштабное отключение газа: все адреса.

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