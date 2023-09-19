Где в Днепре сегодня возникнут проблемы со светом: все адреса

Сегодня, 19 сентября, в Днепре будут выключать свет с 08:00 до 18:00.
Причина – проведение плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК.
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Итак, 19 сентября с 08:00 до 18:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:
Если у вас возникли проблемы в коммунальной сфере, звоните на Единую горячую линию Днепровского городского совета:
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре с 19 по 26 сентября запланировали масштабное отключение газа: все адреса.
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