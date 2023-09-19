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Движение сильно затруднено: в Днепре на Новом мосту произошла авария

Сегодня 08:16
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Лучше выберите другой маршрут!

Новости Днепра про Движение сильно затруднено: в Днепре на Новом мосту произошла авария

Сегодня, 19 сентября, в Днепре на Новом мосту произошла авария.

По предварительной информации, никто не пострадал. На место вызвали правоохранителей.

Об этом сообщает Telegram-канал “Днепр оперативный. Война».

Но движение транспорта на мосту в сторону левого берега сильно затруднено – собирается огромная пробка.

Учитывайте эту информацию во время поездок по городу, а лучше, если есть возможность, выберите другой маршрут!

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Новости Днепра про Движение сильно затруднено: в Днепре на Новом мосту произошла аварияУкраїнська Новости Днепра про Движение сильно затруднено: в Днепре на Новом мосту произошла аварияРусский

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