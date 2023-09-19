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  • Ночью россияне атаковали Украину 30 ударными БпЛА: один из них сбили на Днепропетровщине

Ночью россияне атаковали Украину 30 ударными БпЛА: один из них сбили на Днепропетровщине

Сегодня 09:00
просмотров

Ночь была тревожной.

Новости Днепра про Ночью россияне атаковали Украину 30 ударными БпЛА: один из них сбили на Днепропетровщине

Россияне атаковали Украину ударными БпЛА типа «Shahed-136/131». Всего было выпущено 30 беспилотников с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск – рф).

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

В результате боевой работы 27 «шахедов» уничтожены противовоздушной обороной, в том числе один из них был сбит на Днепропетровщине. Также на восточном направлении наши защитники уничтожили разведывательный БПЛА оперативно-тактического уровня.

Новости Днепра про Ночью россияне атаковали Украину 30 ударными БпЛА: один из них сбили на Днепропетровщине

Кроме того, в Воздушных силах отметили, что россияне атаковали Кривой Рог баллистической ракетой «Искандер-М». О последствиях атаки здесь.

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Новости Днепра про Ночью россияне атаковали Украину 30 ударными БпЛА: один из них сбили на ДнепропетровщинеУкраїнська Новости Днепра про Ночью россияне атаковали Украину 30 ударными БпЛА: один из них сбили на ДнепропетровщинеРусский

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