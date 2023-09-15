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Олігарху із Дніпра Коломойському в ізоляторі вручили третю підозру

Сьогодні 09:00
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Олігарху із Дніпра Ігорю Коломойському у четвер, 14 вересня, Бюро економічної безпеки України повідомило про третю підозру. Вона пов'язана із заволодінням коштами ПриватБанку.

Новости Днепра про Олігарху із Дніпра Коломойському в ізоляторі вручили третю підозру

Про це повідомив радник голови Офісу президента Сергій Лещенко у Telegram.

Зазначається, що Коломойському повідомили про підозру в ізоляторі, у присутності його адвоката.

За словами Лещенка, олігарха підозрюють: 

  • в організації підробки документів на переказ коштів;
  • в організації заволодіння чужим майном шляхом, здійсненого організованою групою, в особливо великих розмірах;
  • у придбанні та розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

Досудове розслідування встановило, що Коломойський організував та очолив організовану групу. До її складу також входив керівник столичної філії Приватбанку Сергій Волков та інші службові особи столичної філії та головного офісу Приватбанку. Разом вони розробили план злочинної діяльності, спрямований на заволодіння коштами банку. Він полягав у штучному створенні видимості внесення готівкових коштів від імені Коломойського до каси головного офісу Приватбанку, їх облікування, оформлення перевезення неіснуючих готівкових коштів інкасаторами Приватбанку тощо.

«Штучне» внесення готівки від імені Коломойського відбувалося в період із 26 березня 2013 року до 18 лютого 2014 року на загальну суму 5 млрд 878 млн грн. 

Надалі ці кошти легалізували шляхом їх перерахунку на різні рахунки, зокрема, на власний рахунок Коломойського; ТОВ «ФК Дніпро»; на адресу організації «Об’єднана єврейська община України»; ТОВ «Протон-21» тощо.

Наразі досудове розслідування триває.

Новости Днепра про Олігарху із Дніпра Коломойському в ізоляторі вручили третю підозру

Новости Днепра про Олігарху із Дніпра Коломойському в ізоляторі вручили третю підозру

Нагадаємо, раніше ми писали, що 7 вересня детективи НАБУ за погодження керівника САП повідомили колишньому кінцевому бенефіціарному власнику ПриватБанку Ігорю Коломойському та п’ятьом членам організованої ним групи про підозру у заволодінні коштами банку на суму понад 9,2 млрд грн.

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