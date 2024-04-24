На Днепропетровщине экс-чиновница Госпродпотребслужбы навымогала с подчиненных 3,5 млн грн взяток

Экс-чиновницу будут судить.

По данным следствия, в 2023 году экс-директор региональной лаборатории Госпродпотребслужбы наладила коррупционную схему по получению взяток от подчиненных работников лабораторий ветеринарно-санитарной медицины города Днепр и области. За неправомерную выгоду обвиняемая обещала не устраивать проверки и не увольнять работников лабораторий с занимаемых должностей.

Также она получила взятку от одного из врачей ветеринарной медицины за перевод его на другую должность. Всего задокументировано получение обвиняемой 3,5 млн гривен неправомерной выгоды.

Об этом сообщили в Днепропетровской областной прокуратуре.

Во время обысков у фигурантки изъяли почти 1,8 млн грн в разных валютах, черновые записи о суммах полученной неправомерной выгоды, мобильные телефоны, документацию.

Прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении экс-чиновницы по фактам вымогательства и получения неправомерной выгоды в особо крупном размере (ч. 3, 4 ст. 368 УК Украины). Сейчас обвиняемая находится под стражей.

Напомним, ранее мы писали, что экс-чиновнику полиции из Днепра объявили новое подозрение.

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