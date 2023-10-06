Россияне ударили по центру Харькова: погиб 10-летний ребенок

Сегодня утром, 6 октября, россияне ударили по центру Харькова.
Вражеские снаряды попали по гражданским объектам – повреждены 2 многоквартирных дома и разрушен трехэтажный жилой дом. В результате удара возник пожар площадью 50 кв. м. Спасатели ликвидировали огонь
Об этом сообщил Игорь Клименко, министр внутренних дел Украины.
К сожалению, под руинами обнаружили тело 10-летнего ребенка. Еще 16 человек получили травмы.
Обновлено: по данным Харьковской прокуратуры, 6 октября около 7:00 российские военные нанесли ракетный удар по жилым домам в Киевском и Основянском районах Харькова.
Предварительно, удар был нанесен двумя ракетами типа «Искандер».
По состоянию на 9:30 известно о 23 раненых и одном погибшем 10-летнем мальчике.
Все профильные службы работают на местах обстрелов.
Напомним, вчера россияне атаковали заведение в селе Гроза Купянского района Харьковской области. Эта атака унесла жизни 51 человека.
Читайте также:
Автор:
Ночью оккупанты снова терроризировали Днепропетровщину.
Россияне сегодня, 5 октября, обстреляли продуктовый магазин в селе Гроза…
На днях в Кривом Роге произошел вопиющий случай - мужчина…
Всех жертв жуткой аварии идентифицировали.
Без паники – все под контролем!
Вечная слава!
Ночью оккупанты снова терроризировали Днепропетровщину.
Подготовьтесь!
В четверг, 5 октября, в Днепре на улице Владимира Вернадского горела квартира в пятиэтажном доме.
Зонт сегодня не понадобится!
Отключений очень много.
Вероятно, мужчина хотел покончить с собой.
В Днепре демонтировали шесть шлагбаумов, через которые не могли проехать скорая и ГСЧС
Производительная ночь выдалась у пограничников в Одесской области.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!