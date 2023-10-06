Россияне ударили по центру Харькова: погиб 10-летний ребенок

Не простим!

Сегодня утром, 6 октября, россияне ударили по центру Харькова.

Вражеские снаряды попали по гражданским объектам – повреждены 2 многоквартирных дома и разрушен трехэтажный жилой дом. В результате удара возник пожар площадью 50 кв. м. Спасатели ликвидировали огонь

Об этом сообщил Игорь Клименко, министр внутренних дел Украины.

К сожалению, под руинами обнаружили тело 10-летнего ребенка. Еще 16 человек получили травмы.

Обновлено: по данным Харьковской прокуратуры, 6 октября около 7:00 российские военные нанесли ракетный удар по жилым домам в Киевском и Основянском районах Харькова.

Предварительно, удар был нанесен двумя ракетами типа «Искандер».

По состоянию на 9:30 известно о 23 раненых и одном погибшем 10-летнем мальчике.

Все профильные службы работают на местах обстрелов.

Напомним, вчера россияне атаковали заведение в селе Гроза Купянского района Харьковской области. Эта атака унесла жизни 51 человека.

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