Взрыв на Днепропетровщине: утром в области работала ПВО

Они обстреливали Марганецкую громаду Никопольского района – направили туда более полдесятка артиллерийских снарядов.
В результате этой атаки повреждены частный дом и хозяйственная постройка, линия электропередач. Легковой автомобиль – уничтожен.
К счастью, люди не пострадали.
Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.
А уже под утро в регионе слышали взрыв – наши защитники сбили вражеский БпЛА.
Пожалуйста, берегите себя и не игнорируйте тревоги!
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