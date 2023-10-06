Взрыв на Днепропетровщине: утром в области работала ПВО

Ночью оккупанты снова терроризировали Днепропетровщину.

Они обстреливали Марганецкую громаду Никопольского района – направили туда более полдесятка артиллерийских снарядов.

В результате этой атаки повреждены частный дом и хозяйственная постройка, линия электропередач. Легковой автомобиль – уничтожен.

К счастью, люди не пострадали.

Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.

А уже под утро в регионе слышали взрыв – наши защитники сбили вражеский БпЛА.

Пожалуйста, берегите себя и не игнорируйте тревоги!

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