Росіяни вдарили по продуктовому магазину на Харківщині: щонайменше 48 загиблих, серед них 6-річна дитина

Попередньо відомо про 48 загиблих. Серед них є дитина – 6-річний хлопчик. Також відомо про 6 поранених – зокрема дитина – дівчинка.
Про це повідомив Андрій Єрмак, керівник Офісу президента України.
Володимир Зеленський також відреагував на цей страшний терор.
Росіяни – це терористи, які цинічно та свідомо вбили мирних людей. Показово жорстокий російський злочин – удар ракети по звичайному продуктовому магазину, абсолютно свідомий теракт. Купʼянський район на Харківщині. Станом на цей час відомо про більш ніж 47 загиблих. Мої співчуття всім, хто втратив рідних і близьких! Надається допомога пораненим…Російський терор треба зупинити. Усі, хто допомагає Росії обходити санкції, злочинці. Усі, хто підтримує Росію досі, підтримує зло. Цей і подібні теракти потрібні Росії лише для одного: зробити свою геноцидну агресію новою нормою для всього світу, – написав він.
Розбір завалів триває.
ФОТО 18+!!!
Оновлено: вже 49 загиблих…
Оновлено2: в Офісі Генерального прокурора повідомили, що росіяни обстріляли магазин-кафе близько 13:25. Станом на зараз відомо про 49 загиблих, серед яких дитина, а також 7 поранених.
Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
Усі профільні служби працюють на місці події. Дані уточнюються.
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Александра Лучка
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