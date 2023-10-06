Подготовьтесь: в Днепре сегодня отключат свет и газ (АДРЕСА)

Подготовьтесь!

Сегодня, 6 октября, в Днепре некоторым жителям отключат свет с 08:00 до 17:00.

Причина – проведение плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Итак, 6 октября с 08:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии по адресам:

ул. Даниила Нечая: 7-15 (нечетные), 11-А, 13, 17, 19;

ул. Гладкова: 20;

ул. Казакевича: 6, 10.

Кроме того, днепровский филиал ООО «Газсети» будет проводить ремонтные работы на своей системе газоснабжения. Поэтому будет временно ограничено распределение природного газа для жильцов таких жилых домов:

ул. Берсеновская, 10, 12, 14, 16, 22, 34, 36, 74, 80;

ул. Марии Примаченко, 4, 2;

ул. Героев Спасателей, 6;

ул. Лазаряна, 2, 22;

ул. Левко Лукьяненко, 16, 18, 20, 24;

ул. Полигонная, 10-Б, 10-Д.

Возобновить подачу газа должны после окончания регламентных работ.

Напомним, ранее мы писали, что тысячам людей в Днепре и области с 9 по 13 октября будут выключать свет: все адреса.

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