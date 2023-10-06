Подготовьтесь: в Днепре сегодня отключат свет и газ (АДРЕСА)

Сегодня, 6 октября, в Днепре некоторым жителям отключат свет с 08:00 до 17:00.
Причина – проведение плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК.
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Итак, 6 октября с 08:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии по адресам:
Кроме того, днепровский филиал ООО «Газсети» будет проводить ремонтные работы на своей системе газоснабжения. Поэтому будет временно ограничено распределение природного газа для жильцов таких жилых домов:
Возобновить подачу газа должны после окончания регламентных работ.
Напомним, ранее мы писали, что тысячам людей в Днепре и области с 9 по 13 октября будут выключать свет: все адреса.
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