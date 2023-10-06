Росіяни вдарили по центру Харкова: загинула 10-річна дитина

Не пробачимо!

Сьогодні вранці, 6 жовтня, росіяни вдарили по центру Харкова.

Ворожі снаряди поцілили по цивільним об’єктам – пошкоджено 2 багатоквартирних будинки та зруйновано триповерховий житловий дім. Внаслідок удару виникла пожежа площею 50 кв. м. Рятувальники ліквідували вогонь

Про це повідомив Ігор Клименко, міністр внутрішніх справ України.

На жаль, під руїнами виявили тіло 10-річної дитини. Ще 16 осіб отримали травми.

Нагадаємо, учора росіяни атакували заклад у селі Гроза Куп’янського району Харківської області. Ця атака забрала життя 51 людини.

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