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Росіяни вдарили по центру Харкова: загинула 10-річна дитина

Сьогодні 09:15
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Не пробачимо!

Новости Днепра про Росіяни вдарили по центру Харкова: загинула 10-річна дитина

Сьогодні вранці, 6 жовтня, росіяни вдарили по центру Харкова.

Ворожі снаряди поцілили по цивільним об’єктам – пошкоджено 2 багатоквартирних будинки та зруйновано триповерховий житловий дім. Внаслідок удару виникла пожежа площею 50 кв. м. Рятувальники ліквідували вогонь

Про це повідомив Ігор Клименко, міністр внутрішніх справ України.

На жаль, під руїнами виявили тіло 10-річної дитини. Ще 16 осіб отримали травми.

Новости Днепра про Росіяни вдарили по центру Харкова: загинула 10-річна дитина

Нагадаємо, учора росіяни атакували заклад у селі Гроза Куп’янського району Харківської області. Ця атака забрала життя 51 людини.

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Новости Днепра про Росіяни вдарили по центру Харкова: загинула 10-річна дитинаУкраїнська

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