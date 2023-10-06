В Днепре на Вернадского горела квартира: пламя вырывалось из окон

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области. Вызов на линию «101» поступил в 22:11.
Прибыв на место, спасатели выяснили, что из окон квартиры на пятом этаже вырывается открытое пламя. ГСЧС-ники попали в горящее жилье и приступили к тушению возгорания.
Его локализовали в 22:31 и ликвидировали в 22:35. Огонь уничтожил вещи домашнего обихода, оконный блок и повредил внутреннюю отделку стен. Общая площадь пожара составила 15 кв. м.
К счастью, никто не пострадал.
К тушению пожара привлекли 13 человек личного состава и 3 единицы пожарно-спасательной техники.
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