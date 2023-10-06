Навсегда 18: в бою за Украину погиб солдат из Каменского

Вечная слава!

29 сентября в бою возле Андреевки Донецкой области погиб солдат Матвей Охотский из Каменского. Ему было всего 18 лет.

Об этом сообщил мэр Каменского.

Матвей родился 21 ноября 2004 года в Днепродзержинске. В 2022 году окончил 16-й лицей. С марта этого года находился на контракте в Вооруженных силах Украины и защищал Государство от агрессора.

У него остались родители и сестра.

Попрощаются с воином сегодня, 6 октября.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким павшего защитника!

Вечная память и слава Герою!

Читайте также:

Українська Русский

Автор: