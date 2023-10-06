Назавжди 18: у бою за Україну загинув солдат із Кам’янського

29 вересня в бою поблизу Андріївки на Донеччині загинув солдат Матвій Охотський із Кам’янського. Йому було всього 18 років.
Про це повідомив мер Кам’янського.
Матвій народився 21 листопада 2004 року в Дніпродзержинську. 2022 року закінчив 16-й ліцей. З березня цього року перебував на контракті у Збройних силах України та боронив Державу від агресора.
У нього залишилися батьки та сестра.
Попрощаються з воїном сьогодні, 6 жовтня.
Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким полеглого захисника!
Вічна пам’ять і слава Герою!
Читайте також:
Автор:
Без паніки - усе під контролем!
Вночі окупанти знову тероризували Дніпропетровщину.
Відключень дуже багато.
Ймовірно, чоловік хотів накласти на себе руки.