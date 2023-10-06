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Назавжди 18: у бою за Україну загинув солдат із Кам’янського

Сьогодні 08:35
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Вічна слава!

Новости Днепра про Назавжди 18: у бою за Україну загинув солдат із Кам’янського

29 вересня в бою поблизу Андріївки на Донеччині загинув солдат Матвій Охотський із Кам’янського. Йому було всього 18 років.

Про це повідомив мер Кам’янського.

Матвій народився 21 листопада 2004 року в Дніпродзержинську. 2022 року закінчив 16-й ліцей. З березня цього року перебував на контракті у Збройних силах України та боронив Державу від агресора.

У нього залишилися батьки та сестра.

Попрощаються з воїном сьогодні, 6 жовтня.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким полеглого захисника!

Вічна пам’ять і слава Герою!

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