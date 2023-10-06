Підготуйтеся: у Дніпрі сьогодні відключать світло та газ (АДРЕСИ)

Сьогодні, 6 жовтня, у Дніпрі деяким мешканцям відключать світло з 08:00 до 17:00.
Причина – проведення планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК.
Про це повідомили у Дніпровській міській раді.
Отже, 6 жовтня з 08:00 до 17:00 буде припинено подачу електроенергії за адресами:
Крім того, дніпровська філія ТОВ «Газмережі» здійснюватиме ремонтні роботи на своїй системі газопостачання. Через це буде тимчасово обмежено розподіл природного газу для мешканців таких житлових будинків:
Відновити подачу газу мають після закінчення регламентних робіт.
Нагадаємо, раніше ми писали, що тисячам людей у Дніпрі та області з 9 по 13 жовтня вимикатимуть світло: усі адреси.
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