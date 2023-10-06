Підготуйтеся: у Дніпрі сьогодні відключать світло та газ (АДРЕСИ)

Підготуйтеся!

Сьогодні, 6 жовтня, у Дніпрі деяким мешканцям відключать світло з 08:00 до 17:00.

Причина – проведення планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Отже, 6 жовтня з 08:00 до 17:00 буде припинено подачу електроенергії за адресами:

вул. Данила Нечая: 7-15 (непарні), 11-А, 13, 17, 19;

вул. Гладкова: 20;

вул. Казакевича: 6, 10.

Крім того, дніпровська філія ТОВ «Газмережі» здійснюватиме ремонтні роботи на своїй системі газопостачання. Через це буде тимчасово обмежено розподіл природного газу для мешканців таких житлових будинків:

вул. Берсенівська, 10, 12, 14, 16, 22, 34, 36, 74, 80;

вул. Марії Приймаченко, 4, 2;

вул. Героїв Рятувальників, 6;

вул. Лазаряна, 2, 22;

вул. Левка Лук’яненка, 16, 18, 20, 24;

вул. Полігонна, 10-Б, 10-Д.

Відновити подачу газу мають після закінчення регламентних робіт.

Нагадаємо, раніше ми писали, що тисячам людей у Дніпрі та області з 9 по 13 жовтня вимикатимуть світло: усі адреси.

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