Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Кривому Розі чоловік стрибнув з моста та розбився на смерть

Сьогодні 21:20
просмотров

Ймовірно, чоловік хотів накласти на себе руки.

Новости Днепра про У Кривому Розі чоловік стрибнув з моста та розбився на смерть

5 жовтня правоохоронці отримали повідомлення про чоловіка, який стрибнув із моста у Тернівському районі Кривого Рогу. Як виявилося пізніше, він розбився на смерть, пише 1kr. Цю інформацію також підтвердили в Криворізькому районному управлінні поліції. За попередніми даними, чоловікові було 40 років.

Попередньо, загиблий був пацієнтом психоневрологічної лікарні. Як пишуть “Свої”, чоловік втік одразу після сніданку. Рушив на міст аби звезти рахунки з життям.

Читайте також:

Новости Днепра про У Кривому Розі чоловік стрибнув з моста та розбився на смертьУкраїнська Новости Днепра про У Кривому Розі чоловік стрибнув з моста та розбився на смертьРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

На Дніпропетровщині поблизу залізничного вокзалу напали на чоловіка
Новини Дніпра
Сьогодні 18:37
На Дніпропетровщині поблизу залізничного вокзалу напали на чоловіка

У Кам'янському на Дніпропетровщині рецидивіст напав на перехожого.

Шахраї знову просять гроші від імені очільника Дніпропетровської ОВА
Новини Дніпра
Сьогодні 16:00
Шахраї знову просять гроші від імені очільника Дніпропетровської ОВА

На Дніпропетровщині людям розсилають листи від імені очільника ОВА.

Силою затягнув в свою квартиру: у Кривому Розі чоловік зґвалтував 13-річного хлопчика
Новини Дніпра
Сьогодні 15:28
Силою затягнув в свою квартиру: у Кривому Розі чоловік зґвалтував 13-річного хлопчика

Днями у Кривому Розі стався кричущий випадок - чоловік зґвалтував…

У Кривому Розі чоловік не захотів мобілізуватися, бо “присягнув на вірність Росії”
Новини Дніпра
Сьогодні 14:21
У Кривому Розі чоловік не захотів мобілізуватися, бо “присягнув на вірність Росії”

Досить дивну причину назвав мешканець Кривого Рогу, який відмовився мобілізуватися.

Наверх