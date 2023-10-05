У Кривому Розі чоловік стрибнув з моста та розбився на смерть

Ймовірно, чоловік хотів накласти на себе руки.

5 жовтня правоохоронці отримали повідомлення про чоловіка, який стрибнув із моста у Тернівському районі Кривого Рогу. Як виявилося пізніше, він розбився на смерть, пише 1kr. Цю інформацію також підтвердили в Криворізькому районному управлінні поліції. За попередніми даними, чоловікові було 40 років.

Попередньо, загиблий був пацієнтом психоневрологічної лікарні. Як пишуть “Свої”, чоловік втік одразу після сніданку. Рушив на міст аби звезти рахунки з життям.

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