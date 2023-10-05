У Дніпрі кілька людей захворіли на сальмонельоз

У Дніпрі зафіксували спалах сальмонельозу.

Нещодавно фахівці зафіксували кілька випадків захворювання на сальмонельоз. Джерела інфекції виявили в одному із закладів громадського харчування у Дніпрі. Власника зобов’язали усунути порушення. Про профілактику хвороби розповіли на брифінгу в ОВА.

«У результаті епідрозслідування виявили низку недоліків. Незадовільний стан приміщень, продукти невідомого походження, порушення режиму дезінфекції. Також у закладі не контролювали умови зберігання та якість харчів, не боролися зі шкідниками», – зазначила головний спеціаліст управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства ГУ Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області Маргарита Малишева.

Держпродспоживслужба вилучила продукти без маркування: курятину та яйця. Закладу дали 10 робочих днів, щоб усунути порушення. Склали адміністративний протокол.

Фахівці кажуть – аби запобігти кишковим інфекціям, необхідно дотримуватися правил гігієни, технології приготування страв, умов і термінів зберігання продуктів харчування, не вживати питну воду з невідомих джерел. А ще – не купувати продукти у місцях стихійної торгівлі.

Серед ознак захворювання – розлади шлунково-кишкового тракту, підвищення температури, головний біль, слабкість та зневоднення. Якщо у вас погіршилося самопочуття, слід одразу звернутися до медиків.

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