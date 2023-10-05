В Днепре несколько человек заболели сальмонеллезом: где зафиксировали вспышку

Как сообщили в Днепропетровской ОВА, недавно в Днепре обнаружили вспышку сальмонеллеза. Несколько человек попали в больницу с тяжелым отравлением. Очаг инфекции зафиксировали в одном из общественных заведений питания.
Владельца обязали устранить нарушение. Как сообщила специалист управления госнадзора за соблюдением санитарного законодательства ГУ Госпродпотребслужбы Маргарита Малышева, во время эпидрасследования в заведении выявили ряд нарушений. Среди них:
Кроме того, на кухне хранились курятина и яйца без маркировки.
По результатам проверки владельцам заведения дали 10 рабочих дней, чтобы устранить нарушения.
Чтобы уберечься от кишечных инфекций, нужно не забывать о правилах гигиены, соблюдать технологии приготовления пищи и учитывать сроки и условия хранения продуктов. Кроме этого, следует отказаться от покупок у бабушек на стихийных рынках.
Первые признаки заболеваний: расстройства желудочно-кишечного тракта, повышение температуры, головная боль, слабость и обезвоживание.
Напомним, ранее два человека отравились «Цезарем» в ресторане One Gogi в Днепре, после чего работу заведения приостановили.
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