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В Днепре несколько человек заболели сальмонеллезом: где зафиксировали вспышку

Сегодня 19:24
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В Днепре зафиксировали вспышку сальмонеллеза.

Новости Днепра про В Днепре несколько человек заболели сальмонеллезом: где зафиксировали вспышку

Как сообщили в Днепропетровской ОВА, недавно в Днепре обнаружили вспышку сальмонеллеза. Несколько человек попали в больницу с тяжелым отравлением. Очаг инфекции зафиксировали в одном из общественных заведений питания.

Владельца обязали устранить нарушение. Как сообщила специалист управления госнадзора за соблюдением санитарного законодательства ГУ Госпродпотребслужбы Маргарита Малышева, во время эпидрасследования в заведении выявили ряд нарушений. Среди них:

  • неудовлетворительное состояние помещений;
  • продукты неизвестного происхождения;
  • нарушение режима дезинфекции;
  • в заведении не контролировали условия хранения и качества продовольствия;
  • не боролись с вредителями.

Кроме того, на кухне хранились курятина и яйца без маркировки.

По результатам проверки владельцам заведения дали 10 рабочих дней, чтобы устранить нарушения.

Как предотвратить сальмонеллез

Чтобы уберечься от кишечных инфекций, нужно не забывать о правилах гигиены, соблюдать технологии приготовления пищи и учитывать сроки и условия хранения продуктов. Кроме этого, следует отказаться от покупок у бабушек на стихийных рынках.

Первые признаки заболеваний: расстройства желудочно-кишечного тракта, повышение температуры, головная боль, слабость и обезвоживание.

Напомним, ранее два человека отравились «Цезарем» в ресторане One Gogi в Днепре, после чего работу заведения приостановили.

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