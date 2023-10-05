Шахраї знову просять гроші від імені очільника Дніпропетровської ОВА

На Дніпропетровщині людям розсилають листи від імені очільника ОВА.

Це роблять шахраї, що видурити гроші. Про це повідомив Сергій Лисак у своєму телеграм-каналі.

Очільники міст та підприємці отримують листи, які нібито написані очільником Дніпро ОВА Сергієм Лисаком. У них йдеться про збір коштів на обладнання для однієї з бригад ЗСУ. Вказано, що потрібно закупити тепловізори, GPS-навігатори та іншу техніку військового призначення.

У листі також є реквізити, куди скидати гроші. Такі листи від мого імені розсилають начальникам РВА Дніпропетровщини. У них прохання до підприємців – зібрати кошти. Мовляв, на потреби однієї з наших бригад. І номер рахунку, куди можна їх скинути. Наголошую – не маю до цього жодного стосунку! Не ведіться на брехню. А справжні автори цього непотребу – покидьки. Наживаються, прикриваючись Героями та «святим обов’язком». Вони мають понести найсуворіше покарання. Шахраями займатимуться правоохоронці, – написав Сергій Лисак.

Ймовірно, шахраї сподіваються на ефект несподіванки та на емпатію людей, які отримавши прохання про допомогу для бригади ЗСУ, захочуть скинути кілька тисяч гривень. Втім, завжди треба перевіряти, хто і як просить у вас гроші. На жаль, шахраїв зараз розвелося багато.

Зауважимо, що шахраї вже колись розсилали листи від імені Сергія Лисака та голів місцевих РВА.

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