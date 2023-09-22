У Дніпрі двоє людей отруїлися “Цезарем” в ресторані One Gogi: роботу закладу призупинили

Постраждалих госпіталізували до інфекційного відділення однієї із лікарень міста з гострою кишковою інфекцією.

17 вересня двоє мешканців Дніпра отруїлися салатом “Цезар” у ресторані One Gogi, що на вулиці Квітки Цісик.

Про це повідомляє Держпродспоживслужба.

Зазначається, що в цей день містяни відвідували заклад, через кілька годин їм стало зле, їх госпіталізували до лікарні з гострою кишковою інфекцією.

Після цього фахівці Держпродспоживслужби прийшли до закладу, щоб перевірити його. Вони знайшли численні порушення: брудні робочі поверхні; відсутність документів на деякі продукти, до того ж вони були не промарковані; у закладі не борються зі шкідниками та гризунами; у холодильниках не контролюється температура зберігання тощо.

Заклад тимчасово закрили – з 21 вересня на 10 робочих днів – для усунення усіх порушень. Якщо власник закладу цього не зробить, матеріали будуть передані до суду.

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