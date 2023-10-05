У Дніпрі з 6 жовтня у рух громадського транспорту внесуть масштабні зміни

У Дніпрі з 6 жовтня відновлять звичний рух деякі маршрутки та трамваї. Натомість деякий транспорт не курсуватиме або їздитиме зі змінами.

Про це повідомили у департаменті транспорту.

З 6 жовтня 2023 року у зв’язку з виконанням ремонту дорожнього покриття по вул. Перемоги вносяться зміни в рух автобусного маршруту № 34. Він курсуватиме в об’їзд через вул. Козака Мамая без проїзду зупинки “Провулок Студентський”.

Також 6 жовтня відновлюється рух транспорту на перехресті вул. Львівської та просп. Сергія Нігояна, де буде завершено ремонт трамвайного переїзду. Трамваї №№ 11, 14, 15 та автобуси №№ 34, 44, 73, 75-К, 86, 90, 106, 141, 146-А та 157-А знов курсуватимуть за звичними маршрутами.

Тим часом тролейбусний маршрут № 4 тимчасово не працюватиме. Це пов’язано з ремонтом контактної мережі.

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