Професорка університету із Дніпра перемогла у всесвітньому конкурсі краси у Малайзії

Професорка Дніпровського університету імені Олеся Гончара перемогла у конкурсі краси, який пройшов в Малайзії.

Про це йдеться на сайті ДНУ.

Конкурс Mrs Millenium Universe-2023 пройшов у малазійському Куала-Лумпурі з 27 по 1 жовтня. У ньому взяла участь викладачка дніпровського університету. Анастасія Могилова – професорка кафедри маркетингу та міжнародного менеджменту факультету економіки ДНУ.

Анастасія розповіла на ньому всьому світу про війну та боротьбу українців за сьогодення і майбутнє своєї країни. З собою на конкурс жінка взяла прапор з підписами військових, який постійно показувала глядачам.

Крім цього, Анастасія детально розповіла про українську культуру та традиції. Також презентувала красу народних вбрань – вишиванки та інших національних символів, від українських дизайнерів. Кожен свій виступ вона розпочинала словами «Доброго вечора! Ми з України!», пояснюючи зміст цього вислову, та закликала підтримати мир.

Анастасія отримала звання «Всесвітній Амбасадор за мир» від ООН, а також звання International Face Magazine від Міністерства туризму Малайзії і фотозйомку для обкладинки міжнародного журналу краси.

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