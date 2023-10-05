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Профессор университета из Днепра победила во всемирном конкурсе красоты в Малайзии

Сегодня 16:38
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Профессор Днепровского университета имени Олеся Гончара победила в конкурсе красоты, который прошел в Малайзии.

Новости Днепра про Профессор университета из Днепра победила во всемирном конкурсе красоты в Малайзии

Об этом идет речь на сайте ДНУ.

Конкурс Mrs Millenium Universe-2023 прошел в малазийском Куала-Лумпуре с 27 по 1 октября. В нем приняла участие преподаватель днепровского университета. Анастасия Могилова – профессор кафедры маркетинга и международного менеджмента факультета экономики ДНУ.

Анастасия рассказала на нем всему миру о войне и борьбе украинцев за настоящее и будущее своей страны. С собой на конкурс женщина взяла флаг с подписями военных, который постоянно показывала зрителям.

Кроме этого, Анастасия подробно рассказала об украинской культуре и традициях. Также представила красоту народных нарядов – вышиванки и других национальных символов, от украинских дизайнеров. Каждое свое выступление она начинала словами «Добрый вечер! Мы из Украины!», объясняя содержание этого изречения, и призвала поддержать мир.

Анастасия получила звание «Всемирный Амбассадор за мир» от ООН, а также звание International Face Magazine от Министерства туризма Малайзии и фотосъемку для обложки международного журнала красоты.

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