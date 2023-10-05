У Дніпрі самовільно встановлені шлагбауми заважали “швидким” та ДСНС

У Дніпрі демонтували шість шлагбаумів, через які не могли проїхати швидка та ДСНС

Незаконно встановлені шлагбауми на вул. Брилів Шлях заважали проїзду швидких та пожежних машин. Дніпрянин Дмитро, після неодноразових суперечок з сусідами, вирішив залишити заявку до Громадської ради. Про це повідомляє ДніпроTV.

Дмитро неодноразово звертав увагу сусідів, що незаконно встановлені шлагбауми заважають проїзду спецтехніки. Тут не могли проїхати ані лікарі швидкої, ані рятувальники. Близько місяця чоловік чекав на реакцію тих, хто самовільно встановили шлагбауми біля своїх будинків. Ніхто не квапився прибирати незаконні конструкції, тож чоловік вирішив піти іншим шляхом.

Його заявку оперативно направили відповідним міським департаментам та комунальним службам.

“Зрізали, прибрали 6 шлагбаумів, у тому числі і паркани, і загородження різного виду, зрізали самі все зробили, звільнили вулиці, я вже наступного дня, в принципі їздив цими вулицями, спеціально прокотився кожною вулицею подивитися на реакцію людей, реакції ніякої, все було мирно спокійно”, – розповів Дмитро.

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