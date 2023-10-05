Тисячам людей у Дніпрі та області з 9 по 13 жовтня вимикатимуть світло: усі адреси

Відключень дуже багато.

Центральна енергетична компанія вчергове сповістила про планові відключення наступного тижня. Цього разу їх дійсно багато. Чимало у приватному секторі, тож вимикатимуть усю вулицю.

Світла подекуди може не бути понад 12 годин, але енергетики сподіваються, що до такого не дійне.

Публікуємо увесь перелік адрес, де вимикатимуть електроенергію з 9 по 13 жовтня. Без світла тимчасово будуть мешканці Дніпра, Павлограда, Кривого Рогу, Вільногірська та Жовтих Вод.

Дніпро

9 жовтня з 8 до 17:00

вулиця Екскаваторна 1,10,11,11А,12,13,13А,14,14А,15,15А,15Б,17,19,2,21,23,25,2А,3,4,4А,5,6,7,8,9;

вулиця Звенигородська 8;

вулиця Майкопська 1,5,7,9;

вулиця Пасічна 1,3;

вулиця Уманська 1,10,11,12,13,14,15,16,17,18,2,3,4,5,6,7,8,9,9А

вулиця Василя Сліпака 51;

вулиця Гладкова 37,39

10 жовтня з 8 до 20:00

вулиця Гладкова 22,24,26,28,30,32,36;

вулиця Інженерна 10,12,7,7А,7Б,7В,8;

вулиця Казакевича 5,7,9;

вулиця Калузька 2;

вулиця Козака Мамая 12,14,16,18,20

10 жовтня з 8 до 17:00

вулиця Екскаваторна 27,27А,29;

вулиця Майкопська 11,13,15,17,58,60,62;

вулиця Пасічна 10,10А,11,12,13,13А,14,15,16,17,18,19,20,20А,21,22,23,24,25,26,27,28,29,2Б,30,31,32,34,36,38,4,40,42,5,6,7,8,9

11 жовтня з 8 до 17:00

вулиця Академіка Янгеля 35,37,39,41,43,45,47,49,51,53,55,57,59;

вулиця Архітектора Заболотного 1-19,19А,2,20-24,26,3,4,5,6,7,8,9;

вулиця Василя Сліпака 1,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,1А,2,20,21,21А,22,24,26,28,28А,2А,3,30,32,34,4,5,6,66,7,8,9;

вулиця Грушова 1,10,11,11А,12,14,16,1А,2,3,4,5,6,7,8,9;

вулиця Енергетична 11,2А,7,9,9А,9Д;

вулиця Івана Франка 22,24,26,28,30, 32 – 39А,40,41,43,45,47,49,51,53,55,57;

вулиця Корейська 10,10А,12,2,2А,4,6,8,8А;

вулиця Матроська 1,10 – 19, 2, 20 – 29, 3,30,31,32,33,34,35,36,37,38,4,40,41,41П,42,43,44,45,46,47,48,5,50,52,6,7,8,9;

вулиця Молодіжна 10,11,11А,12,13,14,15,16,17,18,19,2,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,3,30,31,32,34,4,5,6,7,8,9;

вулиця Новокримська 50,52,54,56,56А,58;

вулиця Осипа Бодянського 1,10,11,11А,12,13,14,15,16,17,18,2,20,24,3,4,5,6,7,7А,8,9;

вулиця Панельна 1,10,10А,11А,13,14,15,16,17,18,19,1А,2,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,3/2,33,34,36,36А,4,5,6,7,8,9;

вулиця Перемоги 212,214,216;

вулиця Ржевська 10,2,4,6,8;

вулиця Робоча 77;

вулиця Софіївська 10,12;

вулиця Шинна 3,4;

провулок Ключовий 1,3,5;

провулок Матроський 1,10,12,14,17,19,2,23,25,3,4,5,6,8;

провулок Молодіжний 14А,15;

проспект Богдана Хмельницького 116,139,144,50,52,53,54,55,56,58,59,60,60А,62,63,64,65,66,67,68,70,93;

тупік Будівельний 10,11,12,2,3,4,5,6,6А,7,8;

12 жовтня з 8 до 17:00

вулиця Агрономічна 1,10,11,13,15,17,19,2,2А,3,4,5,6,7,8,9;

вулиця Ангарська 1,10,11,12,13,14,2,3,4,5,6,7,8,9;

вулиця Астраханська 1,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,2,20,21,22,3,4,5,6,7,7А,8,9;

вулиця Ачинська 1,3,5,7,9; вулиця Березнева 11,13,15,17,19,21,7,9;

вулиця Відрадна 1,10,11,12,13,2,2А,3,4,5,6,6Б,7,8;

вулиця Гладкова 38А;

вулиця Говорова 1,10,12,14,16,1А,2,2А,3,4,5,6,7,8;

вулиця Дніпровська 1,10,11,12,12А,13,13/1,14,15,16,17,18,19,2,20,21,21А,22,3,4,5,6,7,8,9;

вулиця Естонська 1,10,11,12,13,14,15,16,17,18,18А,19,2,20,21,22,23,24,3,4,5,6,7,8,9;

вулиця Козака Мамая – майже вся

вулиця Костянтинівська 1,10,11,12,12А,13,14,15,16,18,2,3,4,5,6,7,8,9;

вулиця Ленська 1,10,11,12,12А,13,14,2,3,4,5,6,7,8,9,9/1;

вулиця Макаренка 1,10,11,12,13,14,15,15А,16,17,18,19,2,20,21,22,22А,23,24,25,26,27,29,3,31,4,5,6,7,8,8А,9;

вулиця Монтажна – майже вся

вулиця Моцарта 1,10,11,12,13,14,2,3,4,5,6,7,8,9;

вулиця Новикова-Прибоя 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,1А,2,20,21,22,3,4,5,6,7,8,9;

вулиця Олександри Риндовської – майже вся

вулиця Павла Тичини 1,1В,3,5,7;

вулиця Патріотична 1,11,13,15А,15Б,17,19,21,3,5,7,9;

вулиця Перемоги – майже вся;

вулиця Печерська 1,11,13,15,17,1А,2,3,3А,4,5,6,7,9;

вулиця Привільна 1,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,2,20,21,22,22А,3,4,4А,5,7,7А,9;

вулиця Серпнева 11,11А,13,13А,13Б,15,15А,17,19,21,23,25,27,29,7,9;

вулиця Серпуховська 1,10,11,12,13,14,2,3,4,5,6,7,8,9;

вулиця Солідарна 1,11,13,15,1А,3,4А,5,7,9;

вулиця Софіївська 18;

вулиця Старицького 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,3,5,6,7,8,9;

вулиця Старова 1,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,2,20,21,22,3,4,5,6,7,8,9;

вулиця Сурська – уся вулиця

вулиця Філатова 1,2,3,4,5,7;

Жит.масив Тополя-1;

провулок Анжерський 1,11,123,13,2,2А,3,4,5,6,7,8,9;

провулок Пожарського 1,10,11,12,13,14,15,16,2,3,4,5,6,7,7А,8;

провулок Студентський 1,10,11,12,13,14,15,17,19,2,3,4,5,6,7,8,9;

ОКСТ “Залізничник”, діл. 1-8 кад.

13 жовтня з 8 до 17:00

вулиця Василя Сліпака 23,25;

вулиця Гладкова 47;

вулиця Івана Франка 1,10,11,12,13,13А,14,15,16,17,18,19,2,20,20А,21,23,25,27,29,3,31,31А,4,5,6,7,8,9;

вулиця Перемоги 200,202,204,206,208,210;

провулок Івана Франка 1,11,11А,13,15,3,5,7,9

Кривий Ріг

9 жовтня з 7 до 17:00

вулиця Недєліна 27,49А

10 жовтня з 7 до 17:00

вулиця Недєліна 49,49А

12 жовтня з 7 до 17:00

вулиця Будівельна 1,10,1А,2,2Б,3,3А,4,5,6,8;

вулиця Веселкова 10,11,13,15,3,4,41,6,7,9;

вулиця Енергетична 1,11,12,2,23,3,4,5,6,8;

вулиця Новорічна 1,10,14,16,18,2,22,6,7,8;

вулиця Переможців 1,11,2,3,4,5,59,6,7,8,9;

вулиця Ялинкова 10,11,13,14,16,2,5,6,8,9;

Садівниче Товариство “Дружба” 345;

Садівниче Товариство “Дружба” 345

Павлоград

9 жовтня з 8 до 17:00

вулиця Героїв України 2,4,4А,4Б;

вулиця Дмитра Бочарникова 12;

вулиця Заводська 44;

вулиця Плосконоса Ігора 1; ;

10 жовтня з 8 до 17:00

вулиця Героїв України 1,10,12,12А,14Б,15,17,19,2,21,23,25,4,6,8,8А;

вулиця Дмитра Бочарникова 11,11А,11Г,11Д,12А,14,15,16,18,20,21,22,23,25,27,9А;

вулиця Заводська 40; вулиця Зарічна 1,10,11,12,13,15,2,3,4,5,6,7,8,9;

вулиця Кабака 1,2,3,4,5,6,7,8,9;

вулиця Кільцева 4;

провулок Зарічний 1,2,3,4; ;

11 жовтня з 8 до 17:00

вулиця Промислова 1

13 жовтня з 8 до 18:00

вулиця Преображенська 1

Вільногірськ

9 жовтня з 8 до 13:00

вулиця Варена 30А;

вулиця Центральна 27,29;

вулиця Юрія Устенка 15

9 жовтня з 12:00 до 17:00

вулиця Центральна 29А,31А

10 жовтня з 8 до 13:00

вулиця Варена 14;

вулиця Гірників 1,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,2,20,3,4,5,6,7,8,9;

вулиця Металург 10,13,20,21,23,27,28,289,490,55,58;

вулиця Степова 13,15,17,21,23,29;

вулиця Центральна 1,11,13,15,17,19,21,23,25,3,5,7,9;

вулиця Юрія Устенка 14

10 жовтня з 12 до 17:00

вулиця Центральна 37А,39,39А,43,45

Жовті Води

9 жовтня з 8 до 17:00

бульвар Свободи 45,47,49В,51,53;

вулиця Богуна 40;

вулиця Героїв Чорнобиля 35,35Б,37,37А,;

вулиця Козацької Слави 10,12,14,16,20,22,26,26А,

10 жовтня з 8 до 17:00

вулиця Вереснева – вся вулиця

вулиця Григорія Потапова 1,12,14,16,18,2,20,22,24,26,28,30,34,38,4,44,46,48,50,52,54,56,58,6,60,64,8;

вулиця Данила Нечая 1,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,2А,3,4,5,7,8,9,;

вулиця Донбасівська – майже уся вулиця

вулиця Жовторічанська 5;

вулиця Калинова 16,2,3,8;

вулиця Кооперативна 100,104,112,114,116,118,124,126,31,33,35,37,39,41,43,45,47,84,86,88,92,94,96,98,;

вулиця Мостова – майже уся вулиця;

вулиця Набережна 10,11,12,15,16,18,19,1А,20,21,23,24,25,26,27,3,30,31,32,33,34,37,39,4,43,5,7,8,9;

вулиця Перемоги – майже уся вулиця

вулиця Поштова – майже уся вулиця

вулиця С. Федорченка 1,11,13,15,17,19,2,25,27,29,3,31,4,5,7,8,9;

вулиця Футбольна – майже уся вулиця

вулиця Ярова 2;

провулок Медовий 1,2,3,4,5,7,8;

провулок Перемоги 2,29,2А,2Б,2В;

Роз`їзд Тищенко 7,; ;

10 жовтня з 8 до 17:00

бульвар Свободи 45,47,49В,51,53;

вулиця Богуна 40;

вулиця Героїв Чорнобиля 35,35Б,37,37А,;

вулиця Козацької Слави 10,12,14,16,20,22,26,26А,

вулиця Козацької Слави 10,12,14,16,

11 жовтня з 8 до 17:00

вулиця Авангардна 101,103,105,107,109,111,113,115,117,57Д,59,63,63А,79,81,83,85,87,89,91,92,93,94,95,96,97,98,99,;

вулиця Богуна 105,107,109,111,113,117,119,123,125,127,129,131,133,135,137,1Г,68,70,72,74,76,78,80,80А/4,82,84,86,88,90,92,96,;

вулиця Волонтерська 62;

вулиця Героїв України 27,29,31,31А,33,33А,35,37,38,40;

вулиця Героїв Чорнобиля 18,63,65,67,69,71,73,75,77,79,81,83;

вулиця Франка 11,13,7,9;

вулиця Шевченка 12,12А,12Б,14,15,16,17,18,19,21;

площа Ялинковий 1А;

провулок Азовський 10,12,14,16,18,2,20,22,24,6,8;

провулок Гастелло 10,12,14,16,17,18,19,2,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,35,37,39,4,41,43,45,47,49,51,53,55,57,6,8;

провулок Ентузіастів 2,2А,4,6;

провулок Маріупольський 10,12,14,16,16А,16Б,18,2,20,22,24,4,6,8;

провулок Мирний 1,10,11,12,13,13А,14,15,16,17,18,19,2,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,3,30,31,32,33,35,36,38,4,40,42,44,46,48,5,50,52,5А,6,7,8,9;

провулок Молодіжний 1,10,11,12,13,15,16,17,18,19,2,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,3,30,31,32,33,34,4,5,6,6А,7,8,9;

провулок Привітний 1,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,2,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,3,30,32,34,36,38,4,5,6,7,8,8А,9;

провулок Старицького – увесь

провулок Стовби 1,2,4,6,7; Роз`їзд Тищенко ; ;

11 жовтня з 9 до 14:00

вулиця Авангардна 94;

вулиця Героїв України 29,31,31А,33;

вулиця Франка 11,13,7,9;

вулиця Шевченка 14,16

12 жовтня з 8 до 12:00

вулиця Героїв Чорнобиля 16,49,

13 жовтня з 8 до 17:00

вулиця Мічуріна 11,13,15,17,19,2,4,5,7,9;

вулиця Тимірязєва 1,11,13,14,15,16,17,18,19,2,3,4,5,6,7,8,9

13 жовтня з 12 до 15:45

вулиця Європейська 1Г,5;

вулиця Паркова 9;

вулиця Франка 2,4;

вулиця Хмельницького 30,30А,34,34А,;

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