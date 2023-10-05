Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Тисячам людей у Дніпрі та області з 9 по 13 жовтня вимикатимуть світло: усі адреси

Тисячам людей у Дніпрі та області з 9 по 13 жовтня вимикатимуть світло: усі адреси

Сьогодні 22:09
просмотров

Відключень дуже багато.

Новости Днепра про Тисячам людей у Дніпрі та області з 9 по 13 жовтня вимикатимуть світло: усі адреси

Центральна енергетична компанія вчергове сповістила про планові відключення наступного тижня. Цього разу їх дійсно багато. Чимало у приватному секторі, тож вимикатимуть усю вулицю.

Світла подекуди може не бути понад 12 годин, але енергетики сподіваються, що до такого не дійне. 

Публікуємо увесь перелік адрес, де вимикатимуть електроенергію з 9 по 13 жовтня. Без світла тимчасово будуть мешканці Дніпра, Павлограда, Кривого Рогу, Вільногірська та Жовтих Вод. 

Дніпро 

9 жовтня з 8 до 17:00

  • вулиця Екскаваторна 1,10,11,11А,12,13,13А,14,14А,15,15А,15Б,17,19,2,21,23,25,2А,3,4,4А,5,6,7,8,9;
  • вулиця Звенигородська 8;
  • вулиця Майкопська 1,5,7,9;
  • вулиця Пасічна 1,3;
  • вулиця Уманська 1,10,11,12,13,14,15,16,17,18,2,3,4,5,6,7,8,9,9А
  • вулиця Василя Сліпака 51;
  • вулиця Гладкова 37,39

10 жовтня з 8 до 20:00

  • вулиця Гладкова 22,24,26,28,30,32,36;
  • вулиця Інженерна 10,12,7,7А,7Б,7В,8;
  • вулиця Казакевича 5,7,9;
  • вулиця Калузька 2;
  • вулиця Козака Мамая 12,14,16,18,20

10 жовтня з 8 до 17:00

  • вулиця Екскаваторна 27,27А,29;
  • вулиця Майкопська 11,13,15,17,58,60,62;
  • вулиця Пасічна 10,10А,11,12,13,13А,14,15,16,17,18,19,20,20А,21,22,23,24,25,26,27,28,29,2Б,30,31,32,34,36,38,4,40,42,5,6,7,8,9

11 жовтня з 8 до 17:00

  • вулиця Академіка Янгеля 35,37,39,41,43,45,47,49,51,53,55,57,59;
  • вулиця Архітектора Заболотного 1-19,19А,2,20-24,26,3,4,5,6,7,8,9;
  • вулиця Василя Сліпака 1,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,1А,2,20,21,21А,22,24,26,28,28А,2А,3,30,32,34,4,5,6,66,7,8,9;
  • вулиця Грушова 1,10,11,11А,12,14,16,1А,2,3,4,5,6,7,8,9;
  • вулиця Енергетична 11,2А,7,9,9А,9Д;
  • вулиця Івана Франка 22,24,26,28,30, 32 – 39А,40,41,43,45,47,49,51,53,55,57;
  • вулиця Корейська 10,10А,12,2,2А,4,6,8,8А;
  • вулиця Матроська 1,10 – 19, 2, 20 – 29, 3,30,31,32,33,34,35,36,37,38,4,40,41,41П,42,43,44,45,46,47,48,5,50,52,6,7,8,9;
  • вулиця Молодіжна 10,11,11А,12,13,14,15,16,17,18,19,2,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,3,30,31,32,34,4,5,6,7,8,9;
  • вулиця Новокримська 50,52,54,56,56А,58;
  • вулиця Осипа Бодянського 1,10,11,11А,12,13,14,15,16,17,18,2,20,24,3,4,5,6,7,7А,8,9;
  • вулиця Панельна 1,10,10А,11А,13,14,15,16,17,18,19,1А,2,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,3/2,33,34,36,36А,4,5,6,7,8,9;
  • вулиця Перемоги 212,214,216;
  • вулиця Ржевська 10,2,4,6,8;
  • вулиця Робоча 77;
  • вулиця Софіївська 10,12;
  • вулиця Шинна 3,4;
  • провулок Ключовий 1,3,5;
  • провулок Матроський 1,10,12,14,17,19,2,23,25,3,4,5,6,8;
  • провулок Молодіжний 14А,15;
  • проспект Богдана Хмельницького 116,139,144,50,52,53,54,55,56,58,59,60,60А,62,63,64,65,66,67,68,70,93;
  • тупік Будівельний 10,11,12,2,3,4,5,6,6А,7,8;

12 жовтня з 8 до 17:00

  • вулиця Агрономічна 1,10,11,13,15,17,19,2,2А,3,4,5,6,7,8,9;
  • вулиця Ангарська 1,10,11,12,13,14,2,3,4,5,6,7,8,9;
  • вулиця Астраханська 1,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,2,20,21,22,3,4,5,6,7,7А,8,9;
  • вулиця Ачинська 1,3,5,7,9; вулиця Березнева 11,13,15,17,19,21,7,9;
  • вулиця Відрадна 1,10,11,12,13,2,2А,3,4,5,6,6Б,7,8;
  • вулиця Гладкова 38А;
  • вулиця Говорова 1,10,12,14,16,1А,2,2А,3,4,5,6,7,8;
  • вулиця Дніпровська 1,10,11,12,12А,13,13/1,14,15,16,17,18,19,2,20,21,21А,22,3,4,5,6,7,8,9;
  • вулиця Естонська 1,10,11,12,13,14,15,16,17,18,18А,19,2,20,21,22,23,24,3,4,5,6,7,8,9;
  • вулиця Козака Мамая – майже вся
  • вулиця Костянтинівська 1,10,11,12,12А,13,14,15,16,18,2,3,4,5,6,7,8,9;
  • вулиця Ленська 1,10,11,12,12А,13,14,2,3,4,5,6,7,8,9,9/1;
  • вулиця Макаренка 1,10,11,12,13,14,15,15А,16,17,18,19,2,20,21,22,22А,23,24,25,26,27,29,3,31,4,5,6,7,8,8А,9;
  • вулиця Монтажна – майже вся 
  • вулиця Моцарта 1,10,11,12,13,14,2,3,4,5,6,7,8,9;
  • вулиця Новикова-Прибоя 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,1А,2,20,21,22,3,4,5,6,7,8,9;
  • вулиця Олександри Риндовської – майже вся  
  • вулиця Павла Тичини 1,1В,3,5,7;
  • вулиця Патріотична 1,11,13,15А,15Б,17,19,21,3,5,7,9;
  • вулиця Перемоги – майже вся;
  • вулиця Печерська 1,11,13,15,17,1А,2,3,3А,4,5,6,7,9;
  • вулиця Привільна 1,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,2,20,21,22,22А,3,4,4А,5,7,7А,9;
  • вулиця Серпнева 11,11А,13,13А,13Б,15,15А,17,19,21,23,25,27,29,7,9;
  • вулиця Серпуховська 1,10,11,12,13,14,2,3,4,5,6,7,8,9;
  • вулиця Солідарна 1,11,13,15,1А,3,4А,5,7,9;
  • вулиця Софіївська 18;
  • вулиця Старицького 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,3,5,6,7,8,9;
  • вулиця Старова 1,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,2,20,21,22,3,4,5,6,7,8,9;
  • вулиця Сурська – уся вулиця
  • вулиця Філатова 1,2,3,4,5,7;
  • Жит.масив Тополя-1;
  • провулок Анжерський 1,11,123,13,2,2А,3,4,5,6,7,8,9;
  • провулок Пожарського 1,10,11,12,13,14,15,16,2,3,4,5,6,7,7А,8;
  • провулок Студентський 1,10,11,12,13,14,15,17,19,2,3,4,5,6,7,8,9;
  • ОКСТ “Залізничник”, діл. 1-8 кад.

13 жовтня з 8 до 17:00

  • вулиця Василя Сліпака 23,25;
  • вулиця Гладкова 47;
  • вулиця Івана Франка 1,10,11,12,13,13А,14,15,16,17,18,19,2,20,20А,21,23,25,27,29,3,31,31А,4,5,6,7,8,9;
  • вулиця Перемоги 200,202,204,206,208,210;
  • провулок Івана Франка 1,11,11А,13,15,3,5,7,9

Кривий Ріг 

9 жовтня з 7 до 17:00

  • вулиця Недєліна 27,49А

10 жовтня з 7 до 17:00 

  • вулиця Недєліна 49,49А

12 жовтня з 7 до 17:00

  • вулиця Будівельна 1,10,1А,2,2Б,3,3А,4,5,6,8;
  • вулиця Веселкова 10,11,13,15,3,4,41,6,7,9;
  • вулиця Енергетична 1,11,12,2,23,3,4,5,6,8;
  • вулиця Новорічна 1,10,14,16,18,2,22,6,7,8;
  • вулиця Переможців 1,11,2,3,4,5,59,6,7,8,9;
  • вулиця Ялинкова 10,11,13,14,16,2,5,6,8,9;
  • Садівниче Товариство “Дружба” 345;
  • Садівниче Товариство “Дружба” 345

Павлоград 

9 жовтня з 8 до 17:00

  • вулиця Героїв України 2,4,4А,4Б;
  • вулиця Дмитра Бочарникова 12;
  • вулиця Заводська 44;
  • вулиця Плосконоса Ігора 1; ;

10 жовтня з 8 до 17:00

  • вулиця Героїв України 1,10,12,12А,14Б,15,17,19,2,21,23,25,4,6,8,8А;
  • вулиця Дмитра Бочарникова 11,11А,11Г,11Д,12А,14,15,16,18,20,21,22,23,25,27,9А;
  • вулиця Заводська 40; вулиця Зарічна 1,10,11,12,13,15,2,3,4,5,6,7,8,9;
  • вулиця Кабака 1,2,3,4,5,6,7,8,9;
  • вулиця Кільцева 4;
  • провулок Зарічний 1,2,3,4; ;

11 жовтня з 8 до 17:00

  • вулиця Промислова 1

13 жовтня з 8 до 18:00

  • вулиця Преображенська 1

Вільногірськ

9 жовтня з 8 до 13:00

  • вулиця Варена 30А;
  • вулиця Центральна 27,29;
  • вулиця Юрія Устенка 15

9 жовтня з 12:00 до 17:00

  • вулиця Центральна 29А,31А

10 жовтня з 8 до 13:00

  • вулиця Варена 14;
  • вулиця Гірників 1,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,2,20,3,4,5,6,7,8,9;
  • вулиця Металург 10,13,20,21,23,27,28,289,490,55,58;
  • вулиця Степова 13,15,17,21,23,29;
  • вулиця Центральна 1,11,13,15,17,19,21,23,25,3,5,7,9;
  • вулиця Юрія Устенка 14

10 жовтня з 12 до 17:00

  • вулиця Центральна 37А,39,39А,43,45

Жовті Води

9 жовтня з 8 до 17:00

  • бульвар Свободи 45,47,49В,51,53;
  • вулиця Богуна 40;
  • вулиця Героїв Чорнобиля 35,35Б,37,37А,;
  • вулиця Козацької Слави 10,12,14,16,20,22,26,26А,

10 жовтня з 8 до 17:00

  • вулиця Вереснева – вся вулиця 
  • вулиця Григорія Потапова 1,12,14,16,18,2,20,22,24,26,28,30,34,38,4,44,46,48,50,52,54,56,58,6,60,64,8;
  • вулиця Данила Нечая 1,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,2А,3,4,5,7,8,9,;
  • вулиця Донбасівська – майже уся вулиця
  • вулиця Жовторічанська 5;
  • вулиця Калинова 16,2,3,8;
  • вулиця Кооперативна 100,104,112,114,116,118,124,126,31,33,35,37,39,41,43,45,47,84,86,88,92,94,96,98,;
  • вулиця Мостова – майже уся вулиця;
  • вулиця Набережна 10,11,12,15,16,18,19,1А,20,21,23,24,25,26,27,3,30,31,32,33,34,37,39,4,43,5,7,8,9;
  • вулиця Перемоги – майже уся вулиця
  • вулиця Поштова – майже уся вулиця
  • вулиця С. Федорченка 1,11,13,15,17,19,2,25,27,29,3,31,4,5,7,8,9;
  • вулиця Футбольна – майже уся вулиця
  • вулиця Ярова 2;
  • провулок Медовий 1,2,3,4,5,7,8;
  • провулок Перемоги 2,29,2А,2Б,2В;
  • Роз`їзд Тищенко 7,; ;

10 жовтня з 8 до 17:00

  • бульвар Свободи 45,47,49В,51,53;
  • вулиця Богуна 40;
  • вулиця Героїв Чорнобиля 35,35Б,37,37А,;
  • вулиця Козацької Слави 10,12,14,16,20,22,26,26А,
  • вулиця Козацької Слави 10,12,14,16,

11 жовтня з 8 до 17:00

  • вулиця Авангардна 101,103,105,107,109,111,113,115,117,57Д,59,63,63А,79,81,83,85,87,89,91,92,93,94,95,96,97,98,99,;
  • вулиця Богуна 105,107,109,111,113,117,119,123,125,127,129,131,133,135,137,1Г,68,70,72,74,76,78,80,80А/4,82,84,86,88,90,92,96,;
  • вулиця Волонтерська 62;
  • вулиця Героїв України 27,29,31,31А,33,33А,35,37,38,40;
  • вулиця Героїв Чорнобиля 18,63,65,67,69,71,73,75,77,79,81,83;
  • вулиця Франка 11,13,7,9;
  • вулиця Шевченка 12,12А,12Б,14,15,16,17,18,19,21;
  • площа Ялинковий 1А;
  • провулок Азовський 10,12,14,16,18,2,20,22,24,6,8;
  • провулок Гастелло 10,12,14,16,17,18,19,2,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,35,37,39,4,41,43,45,47,49,51,53,55,57,6,8;
  • провулок Ентузіастів 2,2А,4,6;
  • провулок Маріупольський 10,12,14,16,16А,16Б,18,2,20,22,24,4,6,8;
  • провулок Мирний 1,10,11,12,13,13А,14,15,16,17,18,19,2,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,3,30,31,32,33,35,36,38,4,40,42,44,46,48,5,50,52,5А,6,7,8,9;
  • провулок Молодіжний 1,10,11,12,13,15,16,17,18,19,2,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,3,30,31,32,33,34,4,5,6,6А,7,8,9;
  • провулок Привітний 1,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,2,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,3,30,32,34,36,38,4,5,6,7,8,8А,9;
  • провулок Старицького – увесь
  • провулок Стовби 1,2,4,6,7; Роз`їзд Тищенко ; ;

11 жовтня з 9 до 14:00

  • вулиця Авангардна 94;
  • вулиця Героїв України 29,31,31А,33;
  • вулиця Франка 11,13,7,9;
  • вулиця Шевченка 14,16

12 жовтня з 8 до 12:00

  • вулиця Героїв Чорнобиля 16,49,

13 жовтня з 8 до 17:00

  • вулиця Мічуріна 11,13,15,17,19,2,4,5,7,9;
  • вулиця Тимірязєва 1,11,13,14,15,16,17,18,19,2,3,4,5,6,7,8,9

13 жовтня з 12 до 15:45 

  • вулиця Європейська 1Г,5;
  • вулиця Паркова 9;
  • вулиця Франка 2,4;
  • вулиця Хмельницького 30,30А,34,34А,; 

Читайте також:

Новости Днепра про Тисячам людей у Дніпрі та області з 9 по 13 жовтня вимикатимуть світло: усі адресиУкраїнська Новости Днепра про Тисячам людей у Дніпрі та області з 9 по 13 жовтня вимикатимуть світло: усі адресиРусский

Автор:


# # # # # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

У Кривому Розі чоловік стрибнув з моста та розбився на смерть
Новини Дніпра
Сьогодні 21:20
У Кривому Розі чоловік стрибнув з моста та розбився на смерть

Ймовірно, чоловік хотів накласти на себе руки.

У Дніпрі самовільно встановлені шлагбауми заважали “швидким” та ДСНС
Новини Дніпра
Сьогодні 20:42
У Дніпрі самовільно встановлені шлагбауми заважали “швидким” та ДСНС

У Дніпрі демонтували шість шлагбаумів, через які не могли проїхати…

Мешканцям Дніпра не вдалося втекти з України, бо вони були “під прицілом” тепловізора
Новини Дніпра
Сьогодні 20:05
Мешканцям Дніпра не вдалося втекти з України, бо вони були “під прицілом” тепловізора

Продуктивна ніч видалася у прикордонників на Одещині.

У Дніпрі кілька людей захворіли на сальмонельоз: де зафіксували спалах
Новини Дніпра
Сьогодні 19:24
У Дніпрі кілька людей захворіли на сальмонельоз: де зафіксували спалах

У Дніпрі зафіксували спалах сальмонельозу.

Наверх