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Новини Тисячам людей у Дніпрі та області з 9 по 13 жовтня вимикатимуть світло: усі адреси
Тисячам людей у Дніпрі та області з 9 по 13 жовтня вимикатимуть світло: усі адреси
Відключень дуже багато.
Центральна енергетична компанія вчергове сповістила про планові відключення наступного тижня. Цього разу їх дійсно багато. Чимало у приватному секторі, тож вимикатимуть усю вулицю.
Світла подекуди може не бути понад 12 годин, але енергетики сподіваються, що до такого не дійне.
Публікуємо увесь перелік адрес, де вимикатимуть електроенергію з 9 по 13 жовтня. Без світла тимчасово будуть мешканці Дніпра, Павлограда, Кривого Рогу, Вільногірська та Жовтих Вод.
Дніпро
9 жовтня з 8 до 17:00
вулиця Екскаваторна 1,10,11,11А,12,13,13А,14,14А,15,15А,15Б,17,19,2,21,23,25,2А,3,4,4А,5,6,7,8,9;
вулиця Звенигородська 8;
вулиця Майкопська 1,5,7,9;
вулиця Пасічна 1,3;
вулиця Уманська 1,10,11,12,13,14,15,16,17,18,2,3,4,5,6,7,8,9,9А
вулиця Василя Сліпака 51;
вулиця Гладкова 37,39
10 жовтня з 8 до 20:00
вулиця Гладкова 22,24,26,28,30,32,36;
вулиця Інженерна 10,12,7,7А,7Б,7В,8;
вулиця Казакевича 5,7,9;
вулиця Калузька 2;
вулиця Козака Мамая 12,14,16,18,20
10 жовтня з 8 до 17:00
вулиця Екскаваторна 27,27А,29;
вулиця Майкопська 11,13,15,17,58,60,62;
вулиця Пасічна 10,10А,11,12,13,13А,14,15,16,17,18,19,20,20А,21,22,23,24,25,26,27,28,29,2Б,30,31,32,34,36,38,4,40,42,5,6,7,8,9
11 жовтня з 8 до 17:00
вулиця Академіка Янгеля 35,37,39,41,43,45,47,49,51,53,55,57,59;
вулиця Архітектора Заболотного 1-19,19А,2,20-24,26,3,4,5,6,7,8,9;
вулиця Василя Сліпака 1,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,1А,2,20,21,21А,22,24,26,28,28А,2А,3,30,32,34,4,5,6,66,7,8,9;
вулиця Грушова 1,10,11,11А,12,14,16,1А,2,3,4,5,6,7,8,9;
вулиця Енергетична 11,2А,7,9,9А,9Д;
вулиця Івана Франка 22,24,26,28,30, 32 – 39А,40,41,43,45,47,49,51,53,55,57;
вулиця Корейська 10,10А,12,2,2А,4,6,8,8А;
вулиця Матроська 1,10 – 19, 2, 20 – 29, 3,30,31,32,33,34,35,36,37,38,4,40,41,41П,42,43,44,45,46,47,48,5,50,52,6,7,8,9;
вулиця Молодіжна 10,11,11А,12,13,14,15,16,17,18,19,2,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,3,30,31,32,34,4,5,6,7,8,9;
вулиця Новокримська 50,52,54,56,56А,58;
вулиця Осипа Бодянського 1,10,11,11А,12,13,14,15,16,17,18,2,20,24,3,4,5,6,7,7А,8,9;
вулиця Панельна 1,10,10А,11А,13,14,15,16,17,18,19,1А,2,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,3/2,33,34,36,36А,4,5,6,7,8,9;
вулиця Перемоги 212,214,216;
вулиця Ржевська 10,2,4,6,8;
вулиця Робоча 77;
вулиця Софіївська 10,12;
вулиця Шинна 3,4;
провулок Ключовий 1,3,5;
провулок Матроський 1,10,12,14,17,19,2,23,25,3,4,5,6,8;
провулок Молодіжний 14А,15;
проспект Богдана Хмельницького 116,139,144,50,52,53,54,55,56,58,59,60,60А,62,63,64,65,66,67,68,70,93;
тупік Будівельний 10,11,12,2,3,4,5,6,6А,7,8;
12 жовтня з 8 до 17:00
вулиця Агрономічна 1,10,11,13,15,17,19,2,2А,3,4,5,6,7,8,9;
вулиця Ангарська 1,10,11,12,13,14,2,3,4,5,6,7,8,9;
вулиця Астраханська 1,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,2,20,21,22,3,4,5,6,7,7А,8,9;
вулиця Ачинська 1,3,5,7,9; вулиця Березнева 11,13,15,17,19,21,7,9;
вулиця Відрадна 1,10,11,12,13,2,2А,3,4,5,6,6Б,7,8;
вулиця Гладкова 38А;
вулиця Говорова 1,10,12,14,16,1А,2,2А,3,4,5,6,7,8;
вулиця Дніпровська 1,10,11,12,12А,13,13/1,14,15,16,17,18,19,2,20,21,21А,22,3,4,5,6,7,8,9;
вулиця Естонська 1,10,11,12,13,14,15,16,17,18,18А,19,2,20,21,22,23,24,3,4,5,6,7,8,9;
вулиця Козака Мамая – майже вся
вулиця Костянтинівська 1,10,11,12,12А,13,14,15,16,18,2,3,4,5,6,7,8,9;
вулиця Ленська 1,10,11,12,12А,13,14,2,3,4,5,6,7,8,9,9/1;
вулиця Макаренка 1,10,11,12,13,14,15,15А,16,17,18,19,2,20,21,22,22А,23,24,25,26,27,29,3,31,4,5,6,7,8,8А,9;
вулиця Монтажна – майже вся
вулиця Моцарта 1,10,11,12,13,14,2,3,4,5,6,7,8,9;
вулиця Новикова-Прибоя 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,1А,2,20,21,22,3,4,5,6,7,8,9;
вулиця Олександри Риндовської – майже вся
вулиця Павла Тичини 1,1В,3,5,7;
вулиця Патріотична 1,11,13,15А,15Б,17,19,21,3,5,7,9;
вулиця Перемоги – майже вся;
вулиця Печерська 1,11,13,15,17,1А,2,3,3А,4,5,6,7,9;
вулиця Привільна 1,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,2,20,21,22,22А,3,4,4А,5,7,7А,9;
вулиця Серпнева 11,11А,13,13А,13Б,15,15А,17,19,21,23,25,27,29,7,9;
вулиця Серпуховська 1,10,11,12,13,14,2,3,4,5,6,7,8,9;
вулиця Солідарна 1,11,13,15,1А,3,4А,5,7,9;
вулиця Софіївська 18;
вулиця Старицького 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,3,5,6,7,8,9;
вулиця Старова 1,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,2,20,21,22,3,4,5,6,7,8,9;
вулиця Сурська – уся вулиця
вулиця Філатова 1,2,3,4,5,7;
Жит.масив Тополя-1;
провулок Анжерський 1,11,123,13,2,2А,3,4,5,6,7,8,9;
провулок Пожарського 1,10,11,12,13,14,15,16,2,3,4,5,6,7,7А,8;
провулок Студентський 1,10,11,12,13,14,15,17,19,2,3,4,5,6,7,8,9;
ОКСТ “Залізничник”, діл. 1-8 кад.
13 жовтня з 8 до 17:00
вулиця Василя Сліпака 23,25;
вулиця Гладкова 47;
вулиця Івана Франка 1,10,11,12,13,13А,14,15,16,17,18,19,2,20,20А,21,23,25,27,29,3,31,31А,4,5,6,7,8,9;
вулиця Перемоги 200,202,204,206,208,210;
провулок Івана Франка 1,11,11А,13,15,3,5,7,9
Кривий Ріг
9 жовтня з 7 до 17:00
10 жовтня з 7 до 17:00
12 жовтня з 7 до 17:00
вулиця Будівельна 1,10,1А,2,2Б,3,3А,4,5,6,8;
вулиця Веселкова 10,11,13,15,3,4,41,6,7,9;
вулиця Енергетична 1,11,12,2,23,3,4,5,6,8;
вулиця Новорічна 1,10,14,16,18,2,22,6,7,8;
вулиця Переможців 1,11,2,3,4,5,59,6,7,8,9;
вулиця Ялинкова 10,11,13,14,16,2,5,6,8,9;
Садівниче Товариство “Дружба” 345;
Садівниче Товариство “Дружба” 345
Павлоград
9 жовтня з 8 до 17:00
вулиця Героїв України 2,4,4А,4Б;
вулиця Дмитра Бочарникова 12;
вулиця Заводська 44;
вулиця Плосконоса Ігора 1; ;
10 жовтня з 8 до 17:00
вулиця Героїв України 1,10,12,12А,14Б,15,17,19,2,21,23,25,4,6,8,8А;
вулиця Дмитра Бочарникова 11,11А,11Г,11Д,12А,14,15,16,18,20,21,22,23,25,27,9А;
вулиця Заводська 40; вулиця Зарічна 1,10,11,12,13,15,2,3,4,5,6,7,8,9;
вулиця Кабака 1,2,3,4,5,6,7,8,9;
вулиця Кільцева 4;
провулок Зарічний 1,2,3,4; ;
11 жовтня з 8 до 17:00
13 жовтня з 8 до 18:00 Вільногірськ
9 жовтня з 8 до 13:00
вулиця Варена 30А;
вулиця Центральна 27,29;
вулиця Юрія Устенка 15
9 жовтня з 12:00 до 17:00
вулиця Центральна 29А,31А
10 жовтня з 8 до 13:00
вулиця Варена 14;
вулиця Гірників 1,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,2,20,3,4,5,6,7,8,9;
вулиця Металург 10,13,20,21,23,27,28,289,490,55,58;
вулиця Степова 13,15,17,21,23,29;
вулиця Центральна 1,11,13,15,17,19,21,23,25,3,5,7,9;
вулиця Юрія Устенка 14
10 жовтня з 12 до 17:00
вулиця Центральна 37А,39,39А,43,45
Жовті Води
9 жовтня з 8 до 17:00
бульвар Свободи 45,47,49В,51,53;
вулиця Богуна 40;
вулиця Героїв Чорнобиля 35,35Б,37,37А,;
вулиця Козацької Слави 10,12,14,16,20,22,26,26А,
10 жовтня з 8 до 17:00
вулиця Вереснева – вся вулиця
вулиця Григорія Потапова 1,12,14,16,18,2,20,22,24,26,28,30,34,38,4,44,46,48,50,52,54,56,58,6,60,64,8;
вулиця Данила Нечая 1,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,2А,3,4,5,7,8,9,;
вулиця Донбасівська – майже уся вулиця
вулиця Жовторічанська 5;
вулиця Калинова 16,2,3,8;
вулиця Кооперативна 100,104,112,114,116,118,124,126,31,33,35,37,39,41,43,45,47,84,86,88,92,94,96,98,;
вулиця Мостова – майже уся вулиця;
вулиця Набережна 10,11,12,15,16,18,19,1А,20,21,23,24,25,26,27,3,30,31,32,33,34,37,39,4,43,5,7,8,9;
вулиця Перемоги – майже уся вулиця
вулиця Поштова – майже уся вулиця
вулиця С. Федорченка 1,11,13,15,17,19,2,25,27,29,3,31,4,5,7,8,9;
вулиця Футбольна – майже уся вулиця
вулиця Ярова 2;
провулок Медовий 1,2,3,4,5,7,8;
провулок Перемоги 2,29,2А,2Б,2В;
Роз`їзд Тищенко 7,; ;
10 жовтня з 8 до 17:00
бульвар Свободи 45,47,49В,51,53;
вулиця Богуна 40;
вулиця Героїв Чорнобиля 35,35Б,37,37А,;
вулиця Козацької Слави 10,12,14,16,20,22,26,26А,
вулиця Козацької Слави 10,12,14,16,
11 жовтня з 8 до 17:00
вулиця Авангардна 101,103,105,107,109,111,113,115,117,57Д,59,63,63А,79,81,83,85,87,89,91,92,93,94,95,96,97,98,99,;
вулиця Богуна 105,107,109,111,113,117,119,123,125,127,129,131,133,135,137,1Г,68,70,72,74,76,78,80,80А/4,82,84,86,88,90,92,96,;
вулиця Волонтерська 62;
вулиця Героїв України 27,29,31,31А,33,33А,35,37,38,40;
вулиця Героїв Чорнобиля 18,63,65,67,69,71,73,75,77,79,81,83;
вулиця Франка 11,13,7,9;
вулиця Шевченка 12,12А,12Б,14,15,16,17,18,19,21;
площа Ялинковий 1А;
провулок Азовський 10,12,14,16,18,2,20,22,24,6,8;
провулок Гастелло 10,12,14,16,17,18,19,2,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,35,37,39,4,41,43,45,47,49,51,53,55,57,6,8;
провулок Ентузіастів 2,2А,4,6;
провулок Маріупольський 10,12,14,16,16А,16Б,18,2,20,22,24,4,6,8;
провулок Мирний 1,10,11,12,13,13А,14,15,16,17,18,19,2,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,3,30,31,32,33,35,36,38,4,40,42,44,46,48,5,50,52,5А,6,7,8,9;
провулок Молодіжний 1,10,11,12,13,15,16,17,18,19,2,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,3,30,31,32,33,34,4,5,6,6А,7,8,9;
провулок Привітний 1,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,2,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,3,30,32,34,36,38,4,5,6,7,8,8А,9;
провулок Старицького – увесь
провулок Стовби 1,2,4,6,7; Роз`їзд Тищенко ; ;
11 жовтня з 9 до 14:00
вулиця Авангардна 94;
вулиця Героїв України 29,31,31А,33;
вулиця Франка 11,13,7,9;
вулиця Шевченка 14,16
12 жовтня з 8 до 12:00
вулиця Героїв Чорнобиля 16,49,
13 жовтня з 8 до 17:00
вулиця Мічуріна 11,13,15,17,19,2,4,5,7,9;
вулиця Тимірязєва 1,11,13,14,15,16,17,18,19,2,3,4,5,6,7,8,9
13 жовтня з 12 до 15:45
вулиця Європейська 1Г,5;
вулиця Паркова 9;
вулиця Франка 2,4;
вулиця Хмельницького 30,30А,34,34А,;
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