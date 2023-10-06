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У Дніпрі на Вернадського горіла квартира: полум’я виривалося з вікон

Сьогодні 06:50
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У четвер, 5 жовтня, у Дніпрі на вулиці Володимира Вернадського горіла квартира у п’ятиповерховому будинку.

Новости Днепра про У Дніпрі на Вернадського горіла квартира: полум'я виривалося з вікон

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію “101” надійшов о 22:11.

Прибувши на місце, рятувальники з’ясували, що з вікон квартири на п’ятому поверсі виривається відкрите полум’я. ДСНС-ники потрапили до палаючої оселі та приступили до гасіння займання.

Його локалізували о 22:31 та ліквідували о 22:35. Вогонь знищив речі домашнього вжитку, віконний блок та пошкодив внутрішнє оздоблення стін. Загальна площа пожежі склала 15 кв. м.

Новости Днепра про У Дніпрі на Вернадського горіла квартира: полум'я виривалося з вікон

Новости Днепра про У Дніпрі на Вернадського горіла квартира: полум'я виривалося з вікон

На щастя, ніхто не постраждав.

До гасіння пожежі залучили 13 чоловік особового складу та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

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Новости Днепра про У Дніпрі на Вернадського горіла квартира: полум'я виривалося з віконУкраїнська

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