У Дніпрі на Вернадського горіла квартира: полум’я виривалося з вікон

У четвер, 5 жовтня, у Дніпрі на вулиці Володимира Вернадського горіла квартира у п’ятиповерховому будинку.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію “101” надійшов о 22:11.

Прибувши на місце, рятувальники з’ясували, що з вікон квартири на п’ятому поверсі виривається відкрите полум’я. ДСНС-ники потрапили до палаючої оселі та приступили до гасіння займання.

Його локалізували о 22:31 та ліквідували о 22:35. Вогонь знищив речі домашнього вжитку, віконний блок та пошкодив внутрішнє оздоблення стін. Загальна площа пожежі склала 15 кв. м.

На щастя, ніхто не постраждав.

До гасіння пожежі залучили 13 чоловік особового складу та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

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