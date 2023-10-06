Вибух на Дніпропетровщині: вранці в області працювала ППО

Вони обстрілювали Марганецьку громаду Нікопольського району – спрямували туди більш ніж півдесятка артилерійських снарядів.
У результаті цієї атаки пошкоджені приватний будинок та господарська споруда, лінія електропередач. Легкове авто – знищене.
На щастя, люди не постраждали.
Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.
А вже під ранок в регіоні чули вибух – наші захисники збили ворожий БпЛА.
Будь ласка, бережіть себе та не ігноруйте тривоги!
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