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Вибух на Дніпропетровщині: вранці в області працювала ППО

Сьогодні 07:55
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Вночі окупанти знову тероризували Дніпропетровщину.

Вони обстрілювали Марганецьку громаду Нікопольського району – спрямували туди більш ніж півдесятка артилерійських снарядів.

У результаті цієї атаки пошкоджені приватний будинок та господарська споруда, лінія електропередач. Легкове авто – знищене.

Новости Днепра про Вибух на Дніпропетровщині: вранці в області працювала ППО

Новости Днепра про Вибух на Дніпропетровщині: вранці в області працювала ППО

Новости Днепра про Вибух на Дніпропетровщині: вранці в області працювала ППО

На щастя, люди не постраждали.

Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.

А вже під ранок в регіоні чули вибух – наші захисники збили ворожий БпЛА.

Новости Днепра про Вибух на Дніпропетровщині: вранці в області працювала ППО

Будь ласка, бережіть себе та не ігноруйте тривоги!

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