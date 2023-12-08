Ракетный удар по Павлоградскому району: есть погибший и пострадавшие

Утром россияне атаковали ракетами Павлоградский район.
К сожалению, есть один погибший.
Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.
Кроме того, по предварительной информации, 4 человека пострадали. Их госпитализировали в больницу. Всех оперируют. Двое пострадавших – в тяжелом состоянии.
Вся информация уточняется. Детали – позже, – отметил Лысак.
Пожалуйста, берегите себя и не игнорируйте воздушные тревоги.
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Автор:
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Тревога продолжается – будьте в безопасных местах!
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Утром 8 декабря ракетами атаковали Павлоградский район Днепропетровской области.
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Сегодня утром россияне массированно атаковали Украину ракетами Х-101/Х-555 со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.
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Тревога продолжается – будьте в безопасных местах!
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