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Ракетный удар по Павлоградскому району: есть погибший и пострадавшие

Сегодня 08:54
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Тревоги – не игнорируйте!

Новости Днепра про Ракетный удар по Павлоградскому району: есть погибший и пострадавшие

Утром россияне атаковали ракетами Павлоградский район.

К сожалению, есть один погибший.

Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.

Кроме того, по предварительной информации, 4 человека пострадали. Их госпитализировали в больницу. Всех оперируют. Двое пострадавших – в тяжелом состоянии.

Вся информация уточняется. Детали – позже, – отметил Лысак.

Новости Днепра про Ракетный удар по Павлоградскому району: есть погибший и пострадавшие

Пожалуйста, берегите себя и не игнорируйте воздушные тревоги.

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Новости Днепра про Ракетный удар по Павлоградскому району: есть погибший и пострадавшиеУкраїнська Новости Днепра про Ракетный удар по Павлоградскому району: есть погибший и пострадавшиеРусский

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