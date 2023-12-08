Ракетный удар по Павлоградскому району: есть погибший и пострадавшие

Тревоги – не игнорируйте!

Утром россияне атаковали ракетами Павлоградский район.

К сожалению, есть один погибший.

Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.

Кроме того, по предварительной информации, 4 человека пострадали. Их госпитализировали в больницу. Всех оперируют. Двое пострадавших – в тяжелом состоянии.

Вся информация уточняется. Детали – позже, – отметил Лысак.

Пожалуйста, берегите себя и не игнорируйте воздушные тревоги.

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