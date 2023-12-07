После ранения на фронте и длительного лечения скончался актер Василий Кухарский

7 декабря после ранения скончался актер Василий Кухарский – исполнитель роли казака Максима Осы в фильме «Максим Оса и золото песиголовца».
Об этом сообщила его жена Наталья Гордей-Кухарская.
Сегодня пошел на Небеса мой прекрасный мужчина, настоящий воин, мужественный казак, талантливый актер, такой папа, о котором можно просто мечтать – Василий Кухарский. Любимый и родной, миленький кошечка – лети высоко. И будь рядом всегда, – написала Наталья Гордей-Кухарская в своем фейсбуке.
Смерть актера также подтвердили коллеги Василия из «Театра на Подоле».
Не стало Василия Кухарского. Он так и не смог возвратиться к жизни. Дату прощания сообщим впоследствии, — говорится в сообщении.
Известно, что в сентябре Василий получил тяжелое ранение на фронте и с тех пор проходил длительное лечение.
Василий Кухарский известен ролями в фильмах «Максим Оса и золото Песиголовца» и «Толока». Недавно актеру исполнилось 42 года.
После начала полномасштабной войны Василий поставил на паузу свою актерскую карьеру и присоединился к ВСУ.
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