После ранения на фронте и длительного лечения скончался актер Василий Кухарский

После нескольких месяцев в госпитале скончался Василий Кухарский.

7 декабря после ранения скончался актер Василий Кухарский – исполнитель роли казака Максима Осы в фильме «Максим Оса и золото песиголовца».

Об этом сообщила его жена Наталья Гордей-Кухарская.

Сегодня пошел на Небеса мой прекрасный мужчина, настоящий воин, мужественный казак, талантливый актер, такой папа, о котором можно просто мечтать – Василий Кухарский. Любимый и родной, миленький кошечка – лети высоко. И будь рядом всегда, – написала Наталья Гордей-Кухарская в своем фейсбуке.

Смерть актера также подтвердили коллеги Василия из «Театра на Подоле».

Не стало Василия Кухарского. Он так и не смог возвратиться к жизни. Дату прощания сообщим впоследствии, — говорится в сообщении.

Известно, что в сентябре Василий получил тяжелое ранение на фронте и с тех пор проходил длительное лечение.

Василий Кухарский известен ролями в фильмах «Максим Оса и золото Песиголовца» и «Толока». Недавно актеру исполнилось 42 года.

После начала полномасштабной войны Василий поставил на паузу свою актерскую карьеру и присоединился к ВСУ.

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