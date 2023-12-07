Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • После ранения на фронте и длительного лечения скончался актер Василий Кухарский

После ранения на фронте и длительного лечения скончался актер Василий Кухарский

Сегодня 23:12
просмотров

После нескольких месяцев в госпитале скончался Василий Кухарский.

Новости Днепра про После ранения на фронте и длительного лечения скончался актер Василий Кухарский

7 декабря после ранения скончался актер Василий Кухарский – исполнитель роли казака Максима Осы в фильме «Максим Оса и золото песиголовца».

Об этом сообщила его жена Наталья Гордей-Кухарская.

Сегодня пошел на Небеса мой прекрасный мужчина, настоящий воин, мужественный казак, талантливый актер, такой папа, о котором можно просто мечтать – Василий Кухарский. Любимый и родной, миленький кошечка – лети высоко. И будь рядом всегда, – написала Наталья Гордей-Кухарская в своем фейсбуке.

Смерть актера также подтвердили коллеги Василия из «Театра на Подоле».

Не стало Василия Кухарского. Он так и не смог возвратиться к жизни. Дату прощания сообщим впоследствии, — говорится в сообщении.

Известно, что в сентябре Василий получил тяжелое ранение на фронте и с тех пор проходил длительное лечение.

Василий Кухарский известен ролями в фильмах «Максим Оса и золото Песиголовца» и «Толока». Недавно актеру исполнилось 42 года.

После начала полномасштабной войны Василий поставил на паузу свою актерскую карьеру и присоединился к ВСУ.

Читайте также:

Новости Днепра про После ранения на фронте и длительного лечения скончался актер Василий КухарскийУкраїнська Новости Днепра про После ранения на фронте и длительного лечения скончался актер Василий КухарскийРусский

Автор:


Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Последние новости

Сын Екатерины II или Апостол Павел: в горсовете Павлограда сделали заявление о переименовании города
Сын Екатерины II или Апостол Павел: в горсовете Павлограда сделали заявление о переименовании города

В Павлограде выступили против переименования города.

Сегодня 22:03
2
просмотров
В Днепре из-за фуры, перекрывшей движение транспорта, образовалась 5-километровая пробка
В Днепре из-за фуры, перекрывшей движение транспорта, образовалась 5-километровая пробка

Фура парализовала движение в окрестностях Днепра.

Сегодня 21:32
5
просмотров
В Днепре продают елки за 60 тысяч гривен: как они выглядят
В Днепре продают елки за 60 тысяч гривен: как они выглядят

Лакшери елки можно приобрести в днепровском "Эпицентре".

Сегодня 20:57
2
просмотров
В супермаркетах АТБ в Днепре появились первые кассы самообслуживания
В супермаркетах АТБ в Днепре появились первые кассы самообслуживания

Еще в нескольких супермаркетах АТБ появились кассы самообслуживания.

Сегодня 20:15
4
просмотров
Билеты на популярный поезд из Днепра в Польшу стремительно подорожают уже в считанные дни: новые цены
Билеты на популярный поезд из Днепра в Польшу стремительно подорожают уже в считанные дни: новые цены

Больше всего подорожают билеты из Киева.

Сегодня 19:27
3
просмотров
Сплошной каток: на некоторых дорогах Днепра — гололед. Город понемногу «застревает» в ДТП (ФОТО)
Сплошной каток: на некоторых дорогах Днепра — гололед. Город понемногу «застревает» в ДТП (ФОТО)

На дорогах Днепра - гололедица.

Сегодня 18:27
9
просмотров
Праздник Хануки: в центре Днепра зажгли первую свечу на ханукии
Праздник Хануки: в центре Днепра зажгли первую свечу на ханукии

Сегодня, 7 декабря, у иудеев всего мира началось празднование Хануки - праздника, посвященного победе над преследователями веры и освящению Иерусалимского храма. Он будет длиться 8 дней.

Сегодня 17:50
7
просмотров
В Днепре школьник вместе с другом пытался пронести мимо кассы АТБ 17 «киндеров»
В Днепре школьник вместе с другом пытался пронести мимо кассы АТБ 17 «киндеров»

В Днепре на ж/м Северном друзья пытались украсть 17 "киндеров".

Сегодня 17:23
5
просмотров
Во Львове заметили «бабушку», которая ездила на лыжах, уцепившись за BMW (ВИДЕО)
Во Львове заметили «бабушку», которая ездила на лыжах, уцепившись за BMW (ВИДЕО)

Вчера в социальных сетях распространили интересное видео из Львова - на кадрах "бабушка" катается по городу на лыжах, уцепившись за BMW.

Сегодня 17:23
5
просмотров
Какие документы нужны водителям из Днепра для пересечения границы
Какие документы нужны водителям из Днепра для пересечения границы

Для въезда в другую страну при себе необходимо иметь ряд дополнительных документов – от специальной страховки до разрешения на управления авто, даже если владелец машины сидит рядом. Также при перевозке животных и путешествиями с детьми потребуется еще ряд дополнительных документов.

Сегодня 17:20
4
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх