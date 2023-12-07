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В школах Днепра могут появиться металлодетекторы и полицейская охрана

Сегодня 15:49
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Во всех школах Украины, в том числе и Днепра, в будущем могут появиться металлодетекторы и полицейская охрана.

Новости Днепра про В школах Днепра могут появиться металлодетекторы и полицейская охрана

Такие планы озвучил премьер-министр Денис Шмигаль.

Пока что внедрение новых норм безопасности в школах на стадии обсуждения, говорится в телеграм-канале премьера. Концепцию безопасности учебных заведений утвердили во время совещания.

В украинских учебных заведениях появится полицейская охрана, тревожные сигнализации и металлодетекторы. Внедрять нововведения будут Министерство образования, Министерство внутренних дел, другие центральные органы исполнительной власти и областные военные администрации. Конкретные сроки, в течение которых в учебных заведениях появится охрана, премьер-министр не озвучил.

Поэтому когда именно, чтобы зайти в школу, нужно быть пройти мимо металлодетектора, пока не известно.

Что же касается укрытий, то, по информации областных военных администраций, хранилищами по состоянию на ноябрь этого года, обеспечено почти 80% заведений. В этом году правительство выделило в общей сложности 1,5 млрд грн субвенции на эти нужды. В следующем году на укрытие предусмотрено 2,5 млрд грн.

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