Движение на Яворницкого возобновили: можно ли при съезде с Нового моста ехать по улице Владимира Великого

В Днепре в связи с ремонтом трамвайного переезда на перекрестке просп. Яворницкого и ул. Липинского\ул. Грушевского были внесены изменения в движение автотранспорта.
Так, было разрешено при съезде с Нового моста ехать по улице Князя Владимира Великого до улицы Владимира Мономаха, а на этом перекрестке сворачивать налево.
Сейчас движение транспорта по проспекту Яворницкого открыли, но вышеупомянутое правило еще действует.
Об этом сообщил Александр Лещенко, начальник управления транспорта департамента транспорта горсовета.
О запрете такого движения сообщат дополнительно!
Источник: Telegram-канал «Днепр оперативный».
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре полностью возобновили движение по проспекту Яворницкого: как теперь курсирует общественный транспорт.
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