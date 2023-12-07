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  • Движение на Яворницкого возобновили: можно ли при съезде с Нового моста ехать по улице Владимира Великого

Движение на Яворницкого возобновили: можно ли при съезде с Нового моста ехать по улице Владимира Великого

Сегодня 16:21
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Важная информация!

Новости Днепра про Движение на Яворницкого возобновили: можно ли при съезде с Нового моста ехать по улице Владимира Великого

В Днепре в связи с ремонтом трамвайного переезда на перекрестке просп. Яворницкого и ул. Липинского\ул. Грушевского были внесены изменения в движение автотранспорта.

Так, было разрешено при съезде с Нового моста ехать по улице Князя Владимира Великого до улицы Владимира Мономаха, а на этом перекрестке сворачивать налево.

Сейчас движение транспорта по проспекту Яворницкого открыли, но вышеупомянутое правило еще действует.

Об этом сообщил Александр Лещенко, начальник управления транспорта департамента транспорта горсовета.

О запрете такого движения сообщат дополнительно!

Новости Днепра про Движение на Яворницкого возобновили: можно ли при съезде с Нового моста ехать по улице Владимира Великого

Источник: Telegram-канал «Днепр оперативный».

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре полностью возобновили движение по проспекту Яворницкого: как теперь курсирует общественный транспорт.

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Новости Днепра про Движение на Яворницкого возобновили: можно ли при съезде с Нового моста ехать по улице Владимира ВеликогоУкраїнська Новости Днепра про Движение на Яворницкого возобновили: можно ли при съезде с Нового моста ехать по улице Владимира ВеликогоРусский

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