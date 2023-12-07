Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • На Днепропетровщине без вести пропала 61-летняя женщина: нужна помощь в поисках

На Днепропетровщине без вести пропала 61-летняя женщина: нужна помощь в поисках

Сегодня 14:26
просмотров

Присмотритесь к фото, возможно, вы видели эту женщину!

Новости Днепра про На Днепропетровщине без вести пропала 61-летняя женщина: нужна помощь в поисках

В Никопольском районе правоохранители устанавливают местонахождение 61-летней Ольги Третяк.

Известно, что вечером 6 декабря женщина ушла из дома в с. Шевченково и пропала без вести.

Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.

Приметы: на вид 60-65 лет, рост 160 см, глаза голубые, волосы короткие седые.

Была одета: черные брюки, темно-красная шапка, синяя куртка, розовая обувь.

Особые приметы: инвалид 2 группы, хромает.

Если вы видели эту женщину или вам известно, где она может быть, сообщите об этом по номерам: 102, 0994902639, 0950750790.

Важна любая информация!

Читайте также:

Новости Днепра про На Днепропетровщине без вести пропала 61-летняя женщина: нужна помощь в поискахУкраїнська Новости Днепра про На Днепропетровщине без вести пропала 61-летняя женщина: нужна помощь в поискахРусский

Автор:


# # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

В Кривом Роге мужчина в маске и с гранатой хотел ограбить ПриватБанк: удалось ли ему это
Новости Днепра
Сегодня 15:08
В Кривом Роге мужчина в маске и с гранатой хотел ограбить ПриватБанк: удалось ли ему это

В Кривом Роге неизвестный в маске пытался ограбить банк.

В Криворожском районе вспыхнула фура: огонь полностью охватил кабину (ФОТО)
Новости Днепра
Сегодня 13:59
В Криворожском районе вспыхнула фура: огонь полностью охватил кабину (ФОТО)

Общая площадь пожара составила 8 кв. м.

В Днепре работников ТЦК заметили в «тренажерках» (ВИДЕО)
Новости Днепра
Сегодня 12:23
В Днепре работников ТЦК заметили в «тренажерках» (ВИДЕО)

На днях в тренажерных и спортивных залах Днепра заметили представителей…

СБУшники с Днепропетровщины приобрели роскошный внедорожник за 2,9 миллиона, — СМИ
Новости Днепра
Сегодня 12:20
СБУшники с Днепропетровщины приобрели роскошный внедорожник за 2,9 миллиона, — СМИ

СБУшники из Днепропетровщины заказали новенький внедорожник за 2,8 миллиона гривен.

Последние новости

В школах Днепра могут появиться металлодетекторы и полицейская охрана
В школах Днепра могут появиться металлодетекторы и полицейская охрана

Во всех школах Украины, в том числе и Днепра, в будущем могут появиться металлодетекторы и полицейская охрана.

Сегодня 15:49
2
просмотров
В Кривом Роге мужчина в маске и с гранатой хотел ограбить ПриватБанк: удалось ли ему это
В Кривом Роге мужчина в маске и с гранатой хотел ограбить ПриватБанк: удалось ли ему это

В Кривом Роге неизвестный в маске пытался ограбить банк.

Сегодня 15:08
4
просмотров
Игорь Коломойский подал в суд на Зеленского: за что бизнесмен из Днепра судится с президентом
Игорь Коломойский подал в суд на Зеленского: за что бизнесмен из Днепра судится с президентом

Одиозный бизнесмен родом из Днепра Игорь Коломойский судится с президентом.

Сегодня 14:40
2
просмотров
В Криворожском районе вспыхнула фура: огонь полностью охватил кабину (ФОТО)
В Криворожском районе вспыхнула фура: огонь полностью охватил кабину (ФОТО)

Общая площадь пожара составила 8 кв. м.

Сегодня 13:59
7
просмотров
В Днепре жениться можно в ТРЦ
В Днепре жениться можно в ТРЦ

Днепряне могут жениться в торговом центре.

Сегодня 13:47
5
просмотров
Военные из Днепра могут получить компенсацию на приобретение жилья: что для этого нужно
Военные из Днепра могут получить компенсацию на приобретение жилья: что для этого нужно

В государственном бюджете на будущий год предусмотрено 5,75 млрд грн предназначенных для компенсации покупки жилья для ветеранов войны, участников АТО и членов семей погибших воинов. Об этом заявили в Министерстве по делам ветеранов.

Сегодня 13:43
5
просмотров
В Днепре мошенники снова выманивают деньги из волонтеров от имени главы ОВА
В Днепре мошенники снова выманивают деньги из волонтеров от имени главы ОВА

Никогда такого не было, а вот снова.

Сегодня 12:50
5
просмотров
В Днепре работников ТЦК заметили в «тренажерках» (ВИДЕО)
В Днепре работников ТЦК заметили в «тренажерках» (ВИДЕО)

На днях в тренажерных и спортивных залах Днепра заметили представителей ТЦК.

Сегодня 12:23
6
просмотров
СБУшники с Днепропетровщины приобрели роскошный внедорожник за 2,9 миллиона, — СМИ
СБУшники с Днепропетровщины приобрели роскошный внедорожник за 2,9 миллиона, — СМИ

СБУшники из Днепропетровщины заказали новенький внедорожник за 2,8 миллиона гривен.

Сегодня 12:20
7
просмотров
В российском Брянске 8-классница устроила стрельбу в школе и убила одноклассницу
В российском Брянске 8-классница устроила стрельбу в школе и убила одноклассницу

В Брянске школьница устроила стрельбу.

Сегодня 11:37
8
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх