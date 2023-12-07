На Днепропетровщине без вести пропала 61-летняя женщина: нужна помощь в поисках

В Никопольском районе правоохранители устанавливают местонахождение 61-летней Ольги Третяк.
Известно, что вечером 6 декабря женщина ушла из дома в с. Шевченково и пропала без вести.
Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.
Приметы: на вид 60-65 лет, рост 160 см, глаза голубые, волосы короткие седые.
Была одета: черные брюки, темно-красная шапка, синяя куртка, розовая обувь.
Особые приметы: инвалид 2 группы, хромает.
Если вы видели эту женщину или вам известно, где она может быть, сообщите об этом по номерам: 102, 0994902639, 0950750790.
Важна любая информация!
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