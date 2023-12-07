Після поранення на фронті та тривалого лікування помер актор Василь Кухарський

Після кількох місяців у госпіталі помер Василь Кухарський.

7 грудня, після поранення помер актор Василь Кухарський – виконавець ролі козака Максима Оси у фільмі “Максим Оса і золото песиголовця”.

Про це повідомила його дружина Наталка Гордій-Кухарська

Сьогодні пішов на Небеса мій прекрасний чоловік, справжній воїн, мужній козак, талановитий актор, такий тато, про якого можна просто мріяти – Василь Кухарський. Любий і рідний, миленький котєтко – лети високо. І будь поруч завжди, – написала Наталка Гордій-Кухарська у своєму фейсбуці.

Смерть актора також підтвердили колеги Василя з “Театру на Подолі”.

Не стало Василя Кухарського. Він так і не зміг повернутися до життя. Дату прощання повідомимо згодом, – йдеться у повідомленні.

Відомо, що у вересні Василь отримав важке поранення на фронті, і з того часу проходив тривале лікування.

Василь Кухарський відомий ролями у фільмах “Максим Оса і золото Песиголовця” і “Толока”. Нещодавно актору виповнилося 42 роки.

Після початку повномасштабної війни Василь поставив на паузу свою акторську кар’єру та долучився до ЗСУ.

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