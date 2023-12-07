У Криворізькому районі спалахнула фура: вогонь повністю охопив кабіну (ФОТО)

Загальна площа пожежі склала 8 кв. м.

Сьогодні, 7 грудня, о 04:04 на лінію «101» повідомили, що у селищі Широке Криворізького району спалахнула фура.

На місце оперативно прибули рятувальники. Вони встановили, що на тимчасовій зупинці горить вантажний автомобіль Mercedes Actros 1840 на загальній площі 8 кв. м.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

О 04:19 займання ліквідували.

На щастя, ніхто не постраждав.

До гасіння пожежі залучили 5 рятувальників та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки.

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