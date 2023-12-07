Військові із Дніпра можуть отримати компенсацію на придбання житла: що для цього потрібно

У державному бюджеті на наступний рік передбачено 5,75 млрд грн, призначених для компенсації купівлі житла для ветеранів війни, учасників АТО та членів сімей загиблих воїнів. Про це заявили у Міністерстві у справах ветеранів.

Журналісти dnepr.info дізналися, хто може отримати компенсацію на придбання житла та які документи для цього потрібні.

Хто має право на отримання виплат

Право на отримання коштів для компенсації купівлі житла мають учасники АТО, ООС, учасники бойових дій на території інших країн, ветерани війни та члени сімей загиблих воїнів. Також таке право мають особи з інвалідністю всіх груп, якщо статус набутий у результаті участі у війні.

На компенсацію можуть розраховувати і внутрішньо переміщені особи, які мають статус учасників бойових дій та рідні зниклого безвісти внаслідок війни або під час проведення АТО, ООС.

Як отримати компенсацію

Перше, що потрібно зробити тому, хто має право на компенсацію – стати на квартирний облік – тобто звернутись до житлової комісії за місцем реєстрації та заповнити заяву на отримання квартири. Його мають підписати всі члени сім’ї, які мешкають разом.

Також потрібно надати довідку про зареєстроване місце проживання кожного члена сім’ї, копію посвідчення УБД, також це може бути посвідчення особи з інвалідністю або члена сім’ї загиблого захисника чи захисниці. До неї потрібно додати довідку про те, чи перебувають члени сім’ї на квартирному обліку за місцем роботи – її можна взяти у виконкомі місцевої ради.

До цих документів слід додати копії паспорта, свідоцтва про народження та ІПН усіх членів сім’ї.

Після цього потрібно подати документи до ЦНАПу або органу соцзахисту за місцем перебування на квартирному обліку. Перелік паперів такий: заява на призначення грошової компенсації, копію паспорта заявника, копію УБД, посвідчення родича, загиблого або особи з інвалідністю, отриманої внаслідок війни, копія довідки про участь людини у бойових діях.

Потрібні будуть і копії документів, що підтверджують родинні зв’язки між заявником та членами його сім’ї, рішення про взяття на квартирний облік безпосередньо заявника та членів його сім’ї, довідка про наявність або відсутність зареєстрованого права власності на житло.

Крім цього, для ВПО буде потрібна довідка про їх статус за період з 2014 по 24 лютого 2022 року.

Заявник повинен буде відкрити рахунок у “Ощадбанку”. Згодом на нього будуть переведені кошти для купівлі квартири.

Підстави для отримання квартири

Компенсацію за придбання житла можуть одержати ті, кому необхідно покращити житлові умови.

Підставами для цього може бути проживання в одній кімнаті двох і більше сімей, життя в комунальній квартирі, гуртожитку чи приміщенні, яке не відповідає санітарним чи технічним вимогам, важка форма хронічного захворювання у заявника або якщо сім’я проживає у квартирі, площа якої є нижчою за встановлений рівень за кількістю квадратних метрів на особу. У кожному населеному пункті він свій.

Як купити квартиру

Після вибору квартири заявник повинен укласти договір про купівлю-продаж та надати його копію до органу соціального захисту. Після цього він на руки має отримати письмову згоду установи на перерахування коштів продавцю, а потім потрібно подати заяву про купівлю житла до «Ощадбанку». Оформити право власності на житло потрібно за 30 днів.

Заявник повинен використовувати кошти, отримані на свій рахунок протягом як військового стану, так і через півроку після його скасування.

Зазначимо, цього року 2000 сімей отримали кошти на купівлю власного житла. До кінця 2023 року компенсацію планують виплатити ще 500 ветеранам.

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